Megmentő város díjat adott Zelenszkij Budapestnek

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől vette át a Budapest városának adományozott Savior City, vagyis Megmentő város díjat Kijevben.

A „Savior City tiszteletbeli címet Volodimir Zelenszkij elnök kezdeményezésére alapította az ukrán állam 2022-ben, az orosz inváziót követően. A díjat olyan városok kapják, amelyek kiemelkedő humanitárius segítséget, szolidaritást és támogatást nyújtottak Ukrajnának és az ukrán menekülteknek. A díjat a korábbi években többek között Párizs, Varsó, Prága és Vilnius is megkapta az európai fővárosok közül, az idei díjazottak között van Helsinki és Záhony városa is.

Fotó: Ruzsa Rania / Főpolgármesteri Hivatal

Karácsony Gergely főpolgármester részt vett Kijevben a Városok és Régiók Találkozóján is, Ukrajna legnagyobb olyan fórumán, amely helyi és regionális önkormányzati szereplők, valamint nemzetközi partnereik tapasztalatcseréjére ad alkalmat. Az idei program központi témái közé tartozik a kritikus infrastruktúra ellenállóképessége, a területi és társadalmi reziliencia is.

Karácsony Gergely a díj átvételénél kiemelte, hogy miközben az elmúlt években az Orbán-kormány gyűlöletcélponttá tette az orosz invázióval szemben a szabadságért és szuverenitásáért küzdő Ukrajnát, Budapest egyetlen pillanatra sem veszítette el erkölcsi iránytűjét, nem engedte összekeverni az áldozatot az agresszorral, és következetesen kiállt az ukrán nép önrendelkezése, szabadsága és biztonsága mellett. A magyar emberek a háború elejétől fogva bizonyították, hogy Magyarország és Budapest közössége nem azonos az Orbán-kormány politikájával.

„A mai napig őrzöm azt a gyermekrajzot, amelyet Budapestre menekült ukrán gyerekektől kaptam. Egy gyerekrajz, egyszerű vonalakkal, színekkel, Budapestről. Az a rajz számomra Budapest válasza a háborúra: mindig az emberség oldalán kell állnunk. Ukrajnának joga van a békéhez, joga van a szabadsághoz és joga van Európához, ahogyan nekünk, magyaroknak is jogunk van mindehhez, mert jogunk van a jobbik énünkhöz„ – mondta Karácsony Gergely Kijevben. Hozzátette: a Budapestnek adományozott díj elsősorban a budapestieket illeti, akik számos jelét adtak a szolidaritásuknak, és akik a leváltott kormány minden politikai támadása ellenére támogatták a fővárosi városvezetés Ukrajna melletti következetes kiállását.

Zelenszkij elnök Budapestet méltató beszédében kifejezte reményét, hogy az új magyar kormánnyal Ukrajna partneri viszonyra törekszik. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a kormányváltás új fejezetet nyithat Ukrajna és Magyarország kapcsolatában, és ez kézzelfogható előrelépést hozhat a kárpátaljai magyar kisebbség számára is.