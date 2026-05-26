„Minden szivarszobát, amit találunk, be fogunk mutatni!” – napirend előtti Magyar Péter-felszólalással kezdődött a parlament ülése

A fideszes Bencsik János arról beszélt, hogy az Orbán-kormány az üzemanyagárstopja valóságos védelmet jelentett egy rendkívüli gazdasági helyzetben, Magyra Péter 480 forintos árstopot sürgetett, és arra kérte a kormányt, hogy ne szüntesse meg azt, ehhez képest a miniszteri meghallgatáson nem adtak egyenes választ arra, hogy ezt fenntartják-e. Pedig amikor erről volt szó, már zajlott az iráni háború, és most a kőolaj ára közel ugyanannyi, mint amikor ellenzékben követelték a 480 forintos árstopot – mondta Bencsik, aki szerint ez komoly kérdés, az agráriumban egyenesen kenyérkérdés.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter 4 perces időkeretben válaszolt. Szerinte továbbra is kampányolás zajlik, felesleges riogatás folyik. Az előző kétharmados kormány óriási költségvetési hiányt csinált, és talán az sem véletlen, hogy ma nem azok ülnek a parlamentben, akik ezeket a döntéseket meghozták. A vezetők hallgatnak, a parlamentben a második csapat kampányszlogeneket mond be. Bencsik a 131. helyről került be a parlamentbe, ami azt mutatja, hogy akik a kampányt vezették, nem vállalják a kormányzásukért a felelősséget. Bencsik kérdezhetett volna energiahatékonyságról, energiabiztonságról, ezek lettek volna a szakmai kérdések. A benzinárstopról azt mondta, márciusban a Tisza javasolta, és örültek, hogy a Fidesz-kormány hallgatott rájuk, de sajnos ebben az időben az adriai vezetéket is meg kellett volna nyitni, ez csak 50 nap után sikerült, amikor sokkal drágábban lehetett venni – emiatt nőtt az ország energiakitettsége. Orbán Viktor vizionált egy 1000 forintos árat, és kétségbeesetten kampányolt azzal, hogy ha nyer a Tisza, senki nem menti meg az országot az 1000 forintos benzinártól. „Hol van Orbán Viktor és hol van az 1000 forintos benzinár?” Az EU-s forrásokat energiafejlesztésre fogja költeni.

Fotó: Németh Dániel/444

Bencsik János egy percben reagálhatott: a 480 forintos védett árról kérdezett, hogy ezt az ígéretet tartják-e, mert szerinte ennek volt köszönhető, hogy az első negyedévben nőhetett a gazdaság. Bencsik szerint Kapitány ténymegállapításokat nem tett, ezért a válaszát nem fogadta el. 138 igen, 50 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták Kapitány válaszát.