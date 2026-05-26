„Minden szivarszobát, amit találunk, be fogunk mutatni!” – napirend előtti Magyar Péter-felszólalással kezdődött a parlament ülése

Kedden egy órára hívták össze a parlament plenáris ülését, ami a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Erre a frakcióvezetők – a beszéd hosszától függően – 5-8 percben reagálhatnak. Utána interpellációk következnek, majd vizsgálóbizottságok létrehozásáról, végül Kocsis Máté mentelmi jogáról döntenek a képviselők.

„Hol van Orbán Viktor és hol van az 1000 forintos benzinár?”

A fideszes Bencsik János arról beszélt, hogy az Orbán-kormány az üzemanyagárstopja valóságos védelmet jelentett egy rendkívüli gazdasági helyzetben, Magyra Péter 480 forintos árstopot sürgetett, és arra kérte a kormányt, hogy ne szüntesse meg azt, ehhez képest a miniszteri meghallgatáson nem adtak egyenes választ arra, hogy ezt fenntartják-e. Pedig amikor erről volt szó, már zajlott az iráni háború, és most a kőolaj ára közel ugyanannyi, mint amikor ellenzékben követelték a 480 forintos árstopot – mondta Bencsik, aki szerint ez komoly kérdés, az agráriumban egyenesen kenyérkérdés.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter 4 perces időkeretben válaszolt. Szerinte továbbra is kampányolás zajlik, felesleges riogatás folyik. Az előző kétharmados kormány óriási költségvetési hiányt csinált, és talán az sem véletlen, hogy ma nem azok ülnek a parlamentben, akik ezeket a döntéseket meghozták. A vezetők hallgatnak, a parlamentben a második csapat kampányszlogeneket mond be. Bencsik a 131. helyről került be a parlamentbe, ami azt mutatja, hogy akik a kampányt vezették, nem vállalják a kormányzásukért a felelősséget. Bencsik kérdezhetett volna energiahatékonyságról, energiabiztonságról, ezek lettek volna a szakmai kérdések. A benzinárstopról azt mondta, márciusban a Tisza javasolta, és örültek, hogy a Fidesz-kormány hallgatott rájuk, de sajnos ebben az időben az adriai vezetéket is meg kellett volna nyitni, ez csak 50 nap után sikerült, amikor sokkal drágábban lehetett venni – emiatt nőtt az ország energiakitettsége. Orbán Viktor vizionált egy 1000 forintos árat, és kétségbeesetten kampányolt azzal, hogy ha nyer a Tisza, senki nem menti meg az országot az 1000 forintos benzinártól. „Hol van Orbán Viktor és hol van az 1000 forintos benzinár?” Az EU-s forrásokat energiafejlesztésre fogja költeni.

Bencsik János egy percben reagálhatott: a 480 forintos védett árról kérdezett, hogy ezt az ígéretet tartják-e, mert szerinte ennek volt köszönhető, hogy az első negyedévben nőhetett a gazdaság. Bencsik szerint Kapitány ténymegállapításokat nem tett, ezért a válaszát nem fogadta el. 138 igen, 50 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták Kapitány válaszát.

Kézfelemeléssel fogadták el a napirendet, jönnek az interpellációk

Látható többséggel, állapította meg Forsthoffer Ágnes.

Most jönnek az interpellációk, ez a napirendi pont hatvan percig tart, a fideszes Bencsik János kezdi a sort.

Az ICC-ben maradást is napirendbe veszik

A kormány nyújtotta be ezt a kivételességi javaslatot, vita nélkül szavaztak, a kétharmad (139 igen, 48 nem, 0 tartózkodás) meg is szavazta.

Bujdosó Andrea azt sorolja fel, hogy szerinte kiket és miket árult el a Fidesz

Az Orbán Anitának címzett, egykori fideszes miniszterek által alá nem írt nyílt levél apropóján szólalt fel Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője, aki szerint meglepő volt azt hallani, hogy Rétvári Bence értékekről beszélt. Az Orbán Anita elleni támadás lenne az az érték, amiről Rétvári beszélt? A kormányváltás nem árulás, aki így érzi, az nem érti a demokráciát. Ez a hangnem egy letűnt korszak hangulatát idézi.

Az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz fokozatosan elárulta mindezt, ami az értéke volt, amire hivatkozott. Elárulta az újkori magyar demokrácia szabadságeszményét, elárulta azt az erkölcsi minimumot, ami felelősségről és a nemzet szolgálatáról szólt. Elárulták saját szavazóikat, a kétkezi dolgozókat. Közben a hatalom körül kastélyok, birtokok és oligarchák nőttek ki a földből.

Úgy kell szolgálni Magyarországot, hogy nem gyűlöletből cselekszünk, és úgy is lehet kormányozni, hogy az embernek van önreflexiója.

Magyar Péter nem tudott olyan településre menni, ahol ne jöttek volna oda méhészek panaszkodni

Magyar Péter válaszolt Bókának is. Azzal kezdte, hogy Bóka beszélt, aki uniós biztosként évekig asszisztált ahhoz, hogy ne kapjuk meg az uniós forrásokat. A miniszterelnök azt mondta, a pünkösdöt is azzal töltötték, hogy olyan jogszabályokat írjanak, amik segítenek a forrásokat megszerezni, és amiket a Fidesz nem írt meg. Megkérdezte azt is, hogy a kitiltandó termékek közül miért hagyták ki a mézet, majd válaszolt: egy NER-es oligarcha tonnaszámra importálta az ukrán mézet. Magyar azt mondta, nem tudott olyan településre elmenni, ahol ne panaszkodtak volna méhészek, hogy összeomlott a piac. A Fidesz semmit nem tett értük, mondta, a Tisza viszont a mézet is belefoglalta. Bóka megmondhatta volna a főnökének, bézikeli sztrítfájternek, hogy abbahagyhatná a korrupciót, és megkapnánk a forrásokat.

Bóka János aggódik az uniós tárgyalások miatt

Nem érdekli a Tiszát a kormányzás, viszont remek Facebook-videókat tudnak készíteni, előbb budapesti középületekben, majd Varsóban és Bécsben – mondta Bóka János (Fidesz). Arra ezek a videók nem voltak jók, hogy elfeledjék a kormányzati tevékenység hiányát. Május 15-én felmentették a közigazgatási államtitkárokat, május 18-án nevezték ki az újakat, és ebből baj lett, az agrártárcánál például nem szóltak a miniszternek, hogy az ukrajnai agrártermékek behozatali tilalma lejárt. De a Fidesz ezt jelezte, benyújtottak egy törvényjavaslatot, amihez kísértetiesen hasonlító kormányrendelet született.

Kifogásolta, hogy az uniós ügyekért felelős minisztert a parlament uniós ügyekért felelős bizottsága nem hallgatta meg, ahogyan azt is, hogy nem tudják, a kormány részéről ki tárgyal az EU-val. A folytatásban kifogásolta, hogy a Tisza tervezett alkotmánymódosítása kizárná Orbán Viktort abból, hogy valaha is miniszterelnök legyen. Uniós jogállamisági álláspontot említ, mert szerinte a tervezett alkotmánymódosítás egyetlen személy ellen irányul.

17 év után beléptem a sajtópáholyba és elsírtam magam

Bár még mindig vannak korlátozások, a választás után nagyobb mozgásteret kaptak az újságírók a Parlamentben. Ennek része az is, hogy megint be lehet menni az ülésteremmel egy szinten lévő 4-es páholyba, ami régen a sajtópáholy volt, csak a Fidesz kiszorította a sajtót.

Odamentem, hogy belenézzek a napirend előtti felszólalásokba, onnan ugyanis egészen jól lehet követni a beszólogatásokat. Erre a hatásra viszont nem számítottam :D

Rétvári inkább ne beszéljen az illegális migráció elleni harcról

Rétvárinak is Magyar Péter válaszolt. Azzal kezdte, hogy a vádak szerint a tervezett alkotmány-módosítással meghátráltak a migráció elleni harcban. Az alaptörvényben egy rakás hivatkozás van a kereszténységre, de viccesnek tartja, hogy azok hivatkoznak mindig erre, akik kirabolták az országot. A migráció elenni harcra visszatérve azt mondta, egyetlen EU-tagállam sem engedett ki a börtönökből embercsempészeket. Rétvári a belügyminiszter helyetteseként inkább ne beszéljen az illegális migráció elleni harcról, mert ők engedték ki az embercsempészeket. Magyar megismételte, hogy senki nem szavazott a KDNP-re, a Fidesz-KDNP-re szavaztak.

Arról, hogy a legszegényebb és legkorruptabb ország vagyunk az EU-ban, Rétvári közbeszólt, hogy ez nem igaz, amire Magyar azt mondta, majd menjen el vele országjárásra, és mondja ezt az emberek szemébe. Az EU-s tagországok közül azok is, ahol sokkal szigorúbb az illegális migráció elleni harc, mind megkapták az uniós forrásokat. Magyar itt a gyűlöletpropagandával és az oligarchákkal is jött. Magyar szerint a munkát sem végezték el. Forsthoffer megkérte, hogy fejezze be a mondatot. Még elmondott hármat, azzal zárva: a magyar emberek nem felejtenek.

Rétvári Bence szerint lehet, hogy Magyar Péter rekordot állított fel

Folytathatjuk ott is, ahol abbahagytuk az előzőekben, mondta Rétvári Bence (KDNP), és megköszönte annak a két és félmillió embernek, aki rájuk szavazott. "Mindegy, hogy ellenzékben vagy kormánypárton ülünk, ugyanazokért az értékekért küzdünk". És köszöni a sok-sok tízezer embernek, aki velük tiltakozott az ellen, hogy a keresztény kultúra védelmét ki akarták venni az alaptörvényből.

A Tisza-kormánynak széles körű felhatalmazása van, szélesebb a lehetősége, mint bármely kormánynak a rendszerváltás óta. Nincs párton belüli korlátok, nincsenek belső pólusok, amik nehezítenék az ígéretek betartását - sorolta Rétvári, rejtett utalással arra, hogy a Fideszt (Fidesz-KDNP-t!) ezek szerint párton belüli korlátok és belső pólusok feszítették. A KDNP-s frakcióvezető szerint ezek után ha a kormánypárt bármit nem teljesít az ígéreteiből, azt jelenti, hogy azt már a kampányban sem gondolta komolyan. Szerinte a Tisza azt az érzetet kelti, mintha az emberek 100 százaléka rájuk szavazott volna.

Szerinte Magyar rekordot állított fel azzal, hogy nem volt mondata, amiben nem szerepelt volna Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc, a Fidesz. Rétvári azt mondta, ennél egy kicsit többet várnak el a miniszterelnöktől. Arról is beszélt, hogy más a vita és más a gyűlölködés, és hogy a választási kampányban skandált „mocskos Fidesz” olyan sebeket ütött, amiket nekik kell begyógyítani.

Ilyen se volt még: Dúró Dóra minden szavával egyetért Magyar Péter

Magyar Péter jelentkezett válaszolni, szintén 5 percben. Azzal kezdte, hogy Dúró Dóra minden szavával egyetért. Azt mondta, bármit is döntött a fideszes bábokból álló Alkotmánybíróság, az szerinte alaptörvény-ellenes, hogy a nőknek megadják, a férfiaknak nem adják meg a lehetőséget a nyugdíjazásra 40 év után. Azt mondta, erről még azért nem tudtak tárgyalni, mert egyelőre vizsgálják a költségvetési romokat. Amint látják már, hogyan áll a 2026-os költségvetés, és hogyan tudnak benyújtani egy 2027-es költségvetést, cselekedni fognak. „Legyenek szívesek megvárni azt” – mondta a Tisza Párt elnöke.

Dúró Dóra a Férfiak40 programmal kezdi a napirend előtti felszólalásokat

A Mi Hazánk azt kezdeményezi, hogy 40 év szolgálati viszony után a férfiak is választhassák a nyugdíjba vonulás lehetőségét. Nemcsak társadalmi és méltányossági okokból terjesztik elő ezt ismét, hanem egészségügyi okok miatt is. A férfiak nyugdíjban töltött évei alapján Magyarország az utolsó előtti helyen áll az EU-ban. A férfiak nyugdíjban töltött éveinek száma 5 évvel elmarad az uniós átlagtól. Felidézi, hogy a férfiak 40 év után nyugdíjba vonulásának lehetőségét a Tisza is támogatta.

A programjukról és az ezer vállalásról

Arra is reagált a miniszterelnök, hogy az ellenzéki frakcióvezetők szóvá tették: ezer ígéretük van, amiket valóra kellene váltani. Azt mondta, hogy ő nem szereti az ígéret szót, inkább a vállalást használná. Szerinte nekik 240 oldalas programjuk van, míg a Fidesz-KDNP-nek csak annyi volt a programja, hogy „folytatjuk”, bár senki nem tudta, hogy mit, azon kívül, hogy a lopást. Viszont olyan dolgokat megcsinált a Fidesz-kormány, amit nem ígértek meg 2010-ben, és amire nem kaptak felhatalmazást, példaként említve a nyugdíjpénztári vagyon elvételét és a Mészáros Lőrinc cégeihez kötődő rendszerhasználatidíj-emelést. Arról is beszélt, hogy azért kérték a köztársasági elnököt a lemondására, mert mielőbb el kell kezdeniük a munkát, és le akarják állítani a szerinte még most is zajló károkozásokat.

A beszéde végén vastapsot kapott a tiszás képviselőktől.

Sulyok Tamás levele

Forsthoffer Ágnes házelnök ezután felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse Sulyok Tamás államfő levelét az államtitkárok kinevezéséről. Ezután felolvasták annak az 55 államtitkárnak a nevét, akiket kineveztek. Forsthoffer sok sikert kívánt a munkájukhoz.

„A KDNP-nek nem tudom, vannak-e szavazói”

Szúr vissza egyet Rétvári Bencének, hozzátéve: egyszer érdemes lenne megpróbálni elindulni egyedül.

Orbán Balázs, a valaha volt legnagyobb győzelmi terv megalkotója

Magyar így említi a volt miniszterelnök volt politikai igazgatóját, amikor az Orbán Balázs vette MCC-ről, illetve az egyetemi autonómiáról és a felsőoktatás jövőjéről beszélt. Szerinte a tehetséggondozáshoz nem milliárdos ótátrafürdei ingatlanok kellenek.

