Nem egyéni képviselői indítványokkal intézik majd az „Orbán-bábok” eltávolítását

Nem támogatta az országgyűlés pénzügyi bizottsága az NMHH elnökének éves pénzügyi beszámolóját – közölte Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője, a bizottság egyik tagja a parlament plenáris ülése előtt tartott sajtótájékoztatón. Az NMHH 160 milliárdból gazdálkodik, a beszámoló viszont nem volt elég részletes, komoly kérdésekre nem kaptak választ, ezért a plenáris ülés elé viszik az ügyet. Magyar Péter korábban Koltay Andrást, az NMHH elnökét is lemondásra szólította fel.

A parlament kedden dönthet öt vizsgálóbizottság felállításáról, majd elkezdik a három tiszás törvénymódosító általános vitáját. Ezek egyike a vizsgálóbizottságok hatáskörét bővíti, a TASZ szerint egyébként aránytalanul szigorú eszközökkel. Pénzbüntetést, de akár börtönt is kaphat, aki nem jelenik meg az üléseken.

Nem ért egyet a kritikákkal Melléthei-Barna Márton, a javaslat egyik benyújtója. Az RTL kérdésére arról beszélt, a vizsgálóbizottságoknak régen nem volt szükségük ilyen szankciókra, mert politikai értelemben megsemmisült, aki nem jelent meg előttük, de most más világ van. Ezért a megjelenés és az igazmondás kikényszerítése is fontos.

Melléthei-Barna szerint az országgyűlésben ülnek a legnagyobb legitimációval az emberek, jogos elvárás, hogy a beidézettek megjelenjenek. Ezt támogatják meg a módosítással. Komoly szerepet szánnak a bizottságoknak, hiszen a kegyelmi ügyben vannak kérdések és aspektusok, amelyek a bíróságon nem derülnének ki.

Melléthei-Barna szerint a céllal arányos a szabályozás, és aki megjelenik az ülésen, nem kap büntetést. A javító szándékú ellenzéki módosító javaslatokat megfontolják.

A 444 rákérdezett, hogy milyen jogszabály-módosítások várhatóak, ha a felszólított szereplők (mint például a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész és a Kúria elnöke) nem mondanak le május 31-ig. A Magyar Péter által Orbán-báboknak nevezett szereplők ugyanis a jelek szerint nem akarnak lemondani.

Melléthei-Barna Márton abban bízik, hogy az intézmények hitelességének megőrzése érdekében ezt mégis megteszik, de ha nem, akkor a határidő után röviddel benyújtják a javaslatokat. Szerinte ehhez megvan a jogilag alátámasztható megoldás, de ezt nem egyéni képviselői indítvánnyal fogják rendezni. Szavai alapján azt a kormány nyújthatja be.

Azt nem akarta részletezni, milyen megoldás jöhet számításba.

Kitartott amellett is, hogy a miniszterelnöki mandátum korlátozását nem Orbán Viktorra szabták, és nem visszamenőleges hatályú jogalkotásról van szó. Ezt a Fidesz máshogy látja.