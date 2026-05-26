Összeütközött egy vonat és egy iskolabusz Belgiumban, többen meghaltak

A belgiumi Buggenhout városában történt kedd reggel baleset, a Reuters információi szerint egy vonat és egy iskolabusz ütközött össze. A BBC azt írja, két gyerek és két felnőtt halt meg. A helyi rendőrségi szóvivő közlése szerint a busz „egy speciális oktatási intézménybe tartott, főként középiskolás korúakat szállított”.

A helyi VRT beszámolója szerint a baleset idején buszon hét gyerek, egy kísérő és a busz sofőrje tartózkodott. Úgy tudni a biztonsági kamerák felvételei alapján, hogy a baleset idején az átjáró biztonsági sorompói le voltak engedve, amikor a kisbusz sofőrje a vasútvonal mellett haladó útról a vasúti átjáróra kanyarodott. A vonaton utazók közül senki sem sérült meg, egy embert sokk miatt kezeltek.

Zuhal Demir flamand oktatási miniszter egyelőre csak részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak, és úgy fogalmazott, ami történt, az „szívszorító”. További részleteket egyelőre nem árultak el.