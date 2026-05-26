Tönkrement a veszprémi kórház klímája, bő egy hétbe is telhet a javítás

„Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy intézményünk központi hűtési rendszerét érintő, műszaki probléma alakult ki. Az érintett meghibásodás az abszorpciós hűtőgép, a hűtőtorony és a kapcsolódó gépházi rendszer működését érinti, amely több, központi hűtéssel ellátott betegellátó és diagnosztikai egység megfelelő klimatizálását befolyásolja”, közölte a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház.

Hangsúlyozzák ugyanakkor: „a kórházi műszaki üzemeltetési feladatok nem intézményünk hatáskörébe tartoznak, hanem a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) feladatkörébe”. A hibát haladéktalanul jelentették a KEF felé, és jelezték az eset sürgős jellegét is. A KEF jóváhagyta a javítást, és tájékoztatásuk szerint a szükséges alkatrészek a hét második felében érkezhetnek meg, majd a beszerelés és a rendszerbe állítás még további öt munkanapot vehet igénybe. Vagyis magyarán nagyjából bő egy hét, mire újra működhet a klíma a kórházban.

Vizsgálják az alternatív hűtési lehetőségeket, de úgy tudják, hogy központi bérgép igénybevételére nincs lehetőség, ahogy vizsgálják az új gép beszerzésének lehetőségét is. A helyzetet most nehezítheti, hogy 30 fokig is felmelegedhet a levegő, ami extra terhelést jelent.