A rendőrség a 444 videója alapján gyanúsított meg választási csalással egy férfit, aki Penny-kártyákkal kampányolt a Fidesz mellett

bűnügy

A Pest megyei rendőrök a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt hallgattak ki egy 54 éves férfit, aki Kerepesen vásárlási utalványokat osztogatott, hogy ezzel vásárolja meg a szavazatukat. A 444 stábja, Ács Dániel, Bábel Vilmos és Kristóf Balázs a választás előtt jártak a kerepesi Gyár utcában, ahol Jakab István, a ceglédi roma önkormányzat elnöke és a Hit Gyülekezete prédikátora szervezett egy bulit a szavazás előtt. Jakabról korábban készült egy hangfelvétel, amin a férfi 10 ezer forintos Penny-kártyát ígért annak, aki a Fidesz helyi jelöltjére, azaz Hankó Balázsra szavaz.

Forrás

Jakab állítása szerint az általa vezetett Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesületen keresztül finanszírozta a Penny-kártyákat. A nyilvánosan elérhető adatok szerint az elmúlt három évben a szervezet rendszeresen kapott több millió forint költségvetési támogatást, főleg a Belügyminisztérium alá tartozó Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól (2023, 2024, 2025), de legalább egyszer a Városi Civil Alaptól (2026) is. Ez utóbbin keresztül a kormány 2021-től kezdve finanszírozott álcivil szervezeteket, amelyek aztán a pénzt a Fidesz melletti kampányra költötték. Majd kiderült, hogy hetekkel a választás előtt a Nemzeti Kulturális Alap terhére összesen legalább 59 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott Jakab István egyesülete.

Ezekről a pénzekről a helyben induló Hankó Balázs döntött.

Hankó Balázs a videónkban azt mondta, Jakabot Sztojka Attilán, a Belügyminisztérium roma ügyekért felelős államtitkárán keresztül ismerte meg, és „az egész roma telep reintegrációjában” egyeztek meg egymással.

Fotó: Németh Dániel/444

Hankó végül elbukta a Pest 06. számú egyéni választókerületet, de a Fidesz listán bejuttatta a parlamentbe.

A 444 anyaga alapján a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalból nyomozást rendelt el. Ennek során kiderült, hogy az egyesület az áruháztól 5 millió forint értékben vásárolt utalványokat.

A nyomozók a tanúkihallgatásokat és az adatgyűjtést követően május 15-én kutatást tartottak J. Istvánnál, valamint az egyesület székhelyén. Lefoglaltak 45 darab utalványt, egyéb támogatási összegekhez kapcsolódó iratokat, valamint az elkövető telefonját. A rendőrök a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt hallgatták ki az 54 éves férfit, aki szabadlábon védekezhet.

bűnügy választási csalás hankó balázs Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesület kerepes szavazatvásárlás választás rendje elleni bűntett rím jakab istván
Kapcsolódó cikkek

Napokkal a választás előtt még tízmilliós támogatásokat kapott Hankó Balázstól az egyesület, amelyik Penny-kártyákkal vásárolt volna neki szavazatokat

34 milliót „2026. tavaszi-nyári szakmai programok megvalósítására” kaptak, és ez csak az egyik tétel. Mégsem a miniszterre szavaztak.

Bábel Vilmos
választás

Penny kártyával vásárolták a Fidesznek a szavazatokat

Kerepesen a roma önkormányzat elnöke osztotta ki a tízezer forintos ajándékkártyákat, majd arra kérte az embereket, hogy szavazzanak a Fideszre. A kártya mellé zene és pörkölt is járt, de a tiszásokat nem látták szívesen.

Bábel Vilmos, Ács Dániel, Kristóf Balázs
video