A rendőrség a 444 videója alapján gyanúsított meg választási csalással egy férfit, aki Penny-kártyákkal kampányolt a Fidesz mellett

A Pest megyei rendőrök a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt hallgattak ki egy 54 éves férfit, aki Kerepesen vásárlási utalványokat osztogatott, hogy ezzel vásárolja meg a szavazatukat. A 444 stábja, Ács Dániel, Bábel Vilmos és Kristóf Balázs a választás előtt jártak a kerepesi Gyár utcában, ahol Jakab István, a ceglédi roma önkormányzat elnöke és a Hit Gyülekezete prédikátora szervezett egy bulit a szavazás előtt. Jakabról korábban készült egy hangfelvétel, amin a férfi 10 ezer forintos Penny-kártyát ígért annak, aki a Fidesz helyi jelöltjére, azaz Hankó Balázsra szavaz.

Jakab állítása szerint az általa vezetett Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesületen keresztül finanszírozta a Penny-kártyákat. A nyilvánosan elérhető adatok szerint az elmúlt három évben a szervezet rendszeresen kapott több millió forint költségvetési támogatást, főleg a Belügyminisztérium alá tartozó Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól (2023, 2024, 2025), de legalább egyszer a Városi Civil Alaptól (2026) is. Ez utóbbin keresztül a kormány 2021-től kezdve finanszírozott álcivil szervezeteket, amelyek aztán a pénzt a Fidesz melletti kampányra költötték. Majd kiderült, hogy hetekkel a választás előtt a Nemzeti Kulturális Alap terhére összesen legalább 59 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott Jakab István egyesülete.

Ezekről a pénzekről a helyben induló Hankó Balázs döntött.

Hankó Balázs a videónkban azt mondta, Jakabot Sztojka Attilán, a Belügyminisztérium roma ügyekért felelős államtitkárán keresztül ismerte meg, és „az egész roma telep reintegrációjában” egyeztek meg egymással.

Hankó végül elbukta a Pest 06. számú egyéni választókerületet, de a Fidesz listán bejuttatta a parlamentbe.

A 444 anyaga alapján a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalból nyomozást rendelt el. Ennek során kiderült, hogy az egyesület az áruháztól 5 millió forint értékben vásárolt utalványokat.

A nyomozók a tanúkihallgatásokat és az adatgyűjtést követően május 15-én kutatást tartottak J. Istvánnál, valamint az egyesület székhelyén. Lefoglaltak 45 darab utalványt, egyéb támogatási összegekhez kapcsolódó iratokat, valamint az elkövető telefonját. A rendőrök a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt hallgatták ki az 54 éves férfit, aki szabadlábon védekezhet.