Napokkal a választás előtt még tízmilliós támogatásokat kapott Hankó Balázstól az egyesület, amelyik Penny-kártyákkal vásárolt volna neki szavazatokat

54,89 százalékkal nyert a Tisza Párt jelöltje a szavazókörben Kerepesen, ahol azok a Gyár utcai lakók szavaztak, akik támogatását Penny-kártyával akarta megvásárolni a Fidesz. A tiszás jelölt, László Endre Márton 59,94 százalékot ért el a választókerület egészében, tehát a különbség minimális, alig több mint 5 százalékpont.

A szavazatvásárlásról videót is forgattunk, abból kiderül, a választási csalást egy Jakab István nevű férfi szervezte. Jakab a ceglédi roma önkormányzat elnöke és a Hit Gyülekezete prédikátora. (A Hit Gyülekezete a választás előtt Fideszre szavazásra szólította fel a híveket.)

A 444-nek Jakab azt mondta, 10 ezer forintos Penny-kártyát azok kaptak a Gyár utcai roma szegregátumban élők közül, akik „velünk vannak”. Egy birtokunkba került hangfelvételen Jakab egyértelműen arról beszél, hogy „minket a Fidesz támogat”, és elvárja azoktól, akik „segítséget kaptak”, hogy „partnerek legyenek”. A hangfelvétel a választás hetén, április 7-én készült a Gyár utcában.