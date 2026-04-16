Napokkal a választás előtt még tízmilliós támogatásokat kapott Hankó Balázstól az egyesület, amelyik Penny-kártyákkal vásárolt volna neki szavazatokat

54,89 százalékkal nyert a Tisza Párt jelöltje a szavazókörben Kerepesen, ahol azok a Gyár utcai lakók szavaztak, akik támogatását Penny-kártyával akarta megvásárolni a Fidesz. A tiszás jelölt, László Endre Márton 59,94 százalékot ért el a választókerület egészében, tehát a különbség minimális, alig több mint 5 százalékpont.

A szavazatvásárlásról videót is forgattunk, abból kiderül, a választási csalást egy Jakab István nevű férfi szervezte. Jakab a ceglédi roma önkormányzat elnöke és a Hit Gyülekezete prédikátora. (A Hit Gyülekezete a választás előtt Fideszre szavazásra szólította fel a híveket.)

A 444-nek Jakab azt mondta, 10 ezer forintos Penny-kártyát azok kaptak a Gyár utcai roma szegregátumban élők közül, akik „velünk vannak”. Egy birtokunkba került hangfelvételen Jakab egyértelműen arról beszél, hogy „minket a Fidesz támogat”, és elvárja azoktól, akik „segítséget kaptak”, hogy „partnerek legyenek”. A hangfelvétel a választás hetén, április 7-én készült a Gyár utcában.

választás 2026 választás Gyár utca László Endre Márton Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság hit gyülekezete hankó balázs fidesz Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesület Városi Civil Alap kerepes sztojka attila Gödöllői Rendőrkapitányság pest 06 Tisza Párt gyuricza lászló ceglédi roma önkormányzat nemzeti kulturális alap belügyminisztérium választás 2026 jakab istván