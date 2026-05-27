Bíróság mondta ki Olaszországban, hogy a hotelek megtagadhatják az ingyen csapvizet

Egy olasz turista egészen a legfelsőbb bíróságig vitte az ügyét, miután a Dolomitokban található síparadicsom luxushotelében nem volt hajlandó csapvizet felszolgálni neki az étkezések mellé. Az olasz legfelsőbb bíróság végül a szállodának adott igazat: kimondta, hogy az olasz jog nem kötelezi a bárokat, éttermeket és hoteleket arra, hogy ingyen csapvizet adjanak a vendégeknek, számolt be róla a Reuters.

A Reuters szerint a nő a Corvarában található ötcsillagos Hotel Sassongherben szállt meg a 2020-as szilveszteri időszakban. Állítása szerint a hotel az étkezések alatt nem adott neki csapvizet, helyette palackozott ásványvizet kínált 7 euróért üvegenként. Emiatt később több mint 2700 eurós kártérítési pert indított.

A bíróság azonban nem fogadta el az érvelését. Az április végén meghozott, de csak most nyilvánosságra került ítélet szerint az olasz szabályozás nem ír elő ilyen kötelezettséget a vendéglátóhelyek számára. A döntéssel a legfelsőbb bíróság két korábbi, alacsonyabb fokú ítéletet is helybenhagyott.

A turista arra hivatkozott, hogy a víz alapvető emberi jog és közjó, ezért legalább a minimálisan szükséges mennyiséget ingyen biztosítani kellene a vendégeknek. A bíróság azonban ezt nem találta elegendő jogalapnak ahhoz, hogy kötelezze a hotelt a csapvíz felszolgálására.

Az ügy azért is érdekes, mert sok európai országban teljesen természetes, hogy az éttermek kérésre csapvizet adnak a vendégeknek, máshol viszont ez egyáltalán nem bevett gyakorlat. Egységes európai szabályozás sincs: az EU ivóvíz-irányelve ugyan ösztönzi a csapvíz biztosítását, de nem teszi kötelezővé.



