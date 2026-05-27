Helyettes államtitkári rangot kaptak a kormányszóvivők

A szerdai sajtótájékoztatón Szondi Vanda kormányszóvivő arról beszél, hogy egyelőre mindhárom kormányszóvivő társadalmi munkában, és mivel csak most nevezték ki az államtitkárokat, valószínűleg nem ők az egyetlenek, akik egyelőre nem fizetésért dolgoznak a kormánynak.

Szerda este azonban már megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, ami május 28-ai hatállyal a Miniszterelnökség helyettes államtikáraivá nevezte ki Köböl Anitát, Magyar Évát és Szondi Vandát.

Az eddig a kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján a helyettes államtitkárok fizetésének eddigi alsó határa 1,3 millió, a felső pedig 1,65 millió forint volt. Bár ezek a sávok várhatóan csökkenni fognak a miniszteri fizetésekkel együtt. Magyar Péter a hétvégén arról bezsélt, hogy a miniszterelnöki alapbér bruttó 2,3 millió forint lesz, amely az eddigi juttatásnak kevesebb mint a fele.