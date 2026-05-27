Izrael megölte a Hamász katonai szárnyának új vezetőjét Gázavárosban

Mohammed Odeh, a Hamász katonai szárnyának új parancsnoka kedden életét vesztette egy izraeli rakétacsapásban Gázavárosban, alig néhány héttel azután, hogy az elődje meghalt egy hasonló támadásban. A BBC híre szerint legalább hárman meghaltak és több tucatnyian megsebesültek a csapás következtében, amely egy lakóépületet rombolt le a város egyik forgalmas piacterénél. A piactér a támadás idején is tele volt helyi lakosokkal.

Az izraeli erők az Odeh által rejtekhelyként használt épületeket vettek célba, miután hónapokon keresztül figyelték a parancsnok mozgását.

Gázaváros a 2026. május 26-ai izraeli légicsapások után Fotó: MAJDI FATHI/NurPhoto via AFP

A Hamász még nem adott ki hivatalos nyilatkozatot a történtekről, de a helyi forrásoktól a hírügynökség úgy értesült, hogy Mohammed Odeh mellett a felesége és a felnőtt fiuk is életét vesztette.

Szemtanúk szerint legalább öt rakéta csapódott be az Odeh rejtekhelyéül szolgáló épületbe szinte egyszerre, különböző irányokból.

A csoport fegyveres szárnyának korábbi parancsnoka, Izz ad-Din al-Haddad május elején szintén izraeli légicsapásban vesztette életét. (BBC)