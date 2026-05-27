Márki-Zay Péter attól tart, hogy a Tisza újabb egypártrendszert akar kiépíteni

Magyar Péter miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy tervei szerint jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Hódmezővásárhely polgármestere félrevezetőnek nevezte, hogy a polgármesterek korrupciójával indokolták a lépést. „Ne keverjük össze, hogy vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, és azoknak piaci bért adnak, azzal, hogy vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni” - mondta Márki-Zay Péter. Hozzátette, hogy ha lenyomják a polgármesterek bérét, akkor az önkormányzatban mindenki rosszabbul fog keresni.

„Az eddigiek százmilliárdokat loptak el. Orbán Viktorral nem az volt a probléma, hogy hivatalosan 6,5 millió forintot adott magának havonta, ez volt a legkevesebb, ez egyáltalán nem zavart. Engem az zavart, hogy ezermilliárdokat loptak el. Na, ezt kell megszüntetni” - mondta.

Márki-Zay attól tart, hogy a Tisza Párt adminisztratív eszközökkel akarja elfoglalni az önkormányzatokat, például a fizetéscsökkentéssel, a polgármesteri ciklusok korlátozásával vagy egy esetleges előrehozott választással. „És itt megnyílik a lehetőség a Tisza Párt előtt, hogy a parlament, a köztársasági elnök meg a különböző méltóságok után az önkormányzatokat is elfoglalja, és akkor tényleg egyszínűvé lesz az ország, akkor egy új egypártrendszerben leszünk. És őszintén szólva ez nem az, amire szavaztunk áprilisban.” Szerinte Magyar Péternek tisztáznia kell, hogy valódi demokráciát akar fékekkel és ellensúlyokkal, vagy mindent el akar foglalni.

Arra kérte a miniszterelnököt, hogy egyeztessen a polgármesterekkel és az önkormányzati szövetségekkel. „Azt a bizalmat, amit beléjük helyeztünk, szolgálják meg azzal, hogy akár saját maguknak is hajlandóak fékeket és ellensúlyokat építeni, nem akarnak korlátlan uralmat, nem akarnak mindenütt tiszásokat látni, nem akarnak mindenkit semmibe venni, átgyalogolni rajtuk, nem akarnak törvényt sérteni.”