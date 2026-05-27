Másodfokú figyelmeztetést adtak ki Vas és Zala megyére a várható zivatarok miatt

Szerdán kora délutántól késő estig elsősorban a Dunántúlon és az északkeleti országrészben alakulhatnak ki zivatarok, amiket viharos szél, kisebb méretű, 2 centiméter alatti jég és intenzív csapadék kísérhet – írta előrejelzésében a HungaroMet.

A várható zivatarok, valamint a lehetséges villámlás, szélerősödés és jégeső miatt a hatóságok másodfokú, narancs figyelmeztetést adtak ki Vas és Zala megyére.

A Dunántúlon, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdu-Bihar megyében első fokú figyelmeztetés van érvényben.

A HungaroMet szerint a Dunántúl nyugati és délnyugati részein, valamint az északkeleti határ közelében egy-egy heves zivatar sem kizárt, ezekhez erősen viharos, 90 kilométer/órát meghaladó széllökések, nagyobb, 2 centiméter feletti jég, illetve helyenként jelentősebb, 20–25 millimétert meghaladó csapadék társulhat. Záporok, illetve leépülő zivatarok környezetében is előfordulhatnak 70 kilométer/óra feletti széllökések. Az esőzés várhatóan késő estére lecseng.