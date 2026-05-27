Orbán egy „ugyan már"-ral ütötte el az RTL kérdését arról, fél-e attól, hogy ő vagy valamelyik családtagja bíróság elé kerülhet

Az RTL Házon kívül stábja kedden a felcsúti háza előtt kapta el villáminterjúra Orbán Viktort, a Fidesz elnökét, akit az Alaptörvény-módosítás őt érintő részéről és az elszámoltatásról is kérdezték. A volt miniszterelnök az éjfekete kisbusszal valószínűleg épp a Fidesz Lendvay utcai székházába indult, ahol saját korábbi nyilatkozata szerint „munkaterápiával” dolgozza fel a választási vereséget.

Forrás: Bihari Ádám újságíró

A kerítéstől a kocsiajtóig a következő párbeszédre volt idő:
Riporter: Ön szeretne még miniszterelnök lenni?
Orbán: Nem aktuális éppen, úgy látom... Köszönöm, az érdeklődését!
Riporter: Tart attól esetleg, hogy ön vagy egyik családtagja bíróság elé kerülhet az elszámoltatás során?
Orbán: Én? Ugyan már, hát miért. A törvényeket betartom és betartatom. Erre tettem esküt, minden eskümet megtartottam, ezt is. Kiváncsi még valamire?

Az RTL annak apropóján kérdezte Orbán Viktort, hogy az Országgyűlés egy nappal később, szerdán vitázott az Alaptörvény módosításáról, amely nyolc évben maximalizálná a miniszterelnöki ciklusok számát. A beszólogatásoktól és trollkodástól sem mentes ülésről ebben a cikkben számoltunk be részletesen. A javaslatot benyújtó tiszás Melléthei-Barna Márton szerint a hatalom korlátozása „nem politikai bosszú, vagy pillanatnyi politikai érdek, hanem alkotmányos garancia". A módosítást élesen bíráló Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője azonban ezt máshogy látja: szerinte parlamentáris rendszerekben az Európai Unión belül nincs példa miniszterelnöki cikluskorlátra. A kérdésben leghamarabb jövő héten szavazhat az országgyűlés.

A másik témában, vagyis hogy bíróság elé kéne-e állni Orbánt, Magyar Péter miniszterelnökként következetesen úgy nyilatkozik, hogy erről majd a hatóságok és a független igazságszolgáltatás fog dönteni. A Medián május közepén készült felmérése szerint azonban a magyarok többsége már kialakította a véleményét: a megkérdezettek 65 százaléka azon az állásponton volt, hogy Orbán Viktor olyan súlyos törvénytelenségeket követett el, hogy bíróság előtt kellene felelnie a tetteiért.

