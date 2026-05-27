Pogány Induló és Beton.Hofi is fellép Travis Scott BL-döntős afterpartiján

A világhírű amerikai rapper, Travis Scott a Barba Negrában tart bulit szombaton a budapesti BL-döntő után, az eseményen fellép két magyar rapper, Beton.Hofi és Pogány Induló is – írja a Telex az egyik szervező, a Danube Events közleménye alapján. A bulin három DJ, Niki Belucci, Binhky és Artheon is zenél majd.

Az esemény már délután 5 órakor elkezdődik, és hajnal 4-ig fog tartani. A jegyértékesítés szerda délelőtt 11 órától indul.

„Az este folyamán egy különleges pillanatban maga Travis Scott, amerikai rapper veszi át a házigazda szerepét, hogy barátaival együtt igazi klubhangulatot varázsoljon a közönségnek”

– írja a Danube Events, akik azt is ígérik, hogy a Barba Negra Red Stage színpadát „igazi amerikai klubbá varázsolják át”. A szervezők szerint futballsztárokkal is együtt bulizhatnak majd a résztvevők, azt viszont nem tudni, hogy kikre gondoltak itt.

A világ egyik legismertebb rapperének számító, havonta 61,7 millió Spotify-hallgatóval rendelkező Travis Scott eddig egy koncertet adott Magyarországon, 2016-ban a Szigeten lépett fel.

A Bajnokok Ligája-döntőhöz több zenei esemény is kapcsolódik, a meccs előtt, a felvezető show-ban a The Killers ad koncertet a Puskás Arénában, este pedig hivatalos afterparti lesz Vajdahunyad várában. Az este sztárfellépője a német DJ Claptone, a szervezők szerint ezen is részt vesznek a döntőre meghívott külföldi futball legendák.