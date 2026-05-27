Rogán Antal BKV-bérletet válthatott

Még 2016-ban attól volt hangos a sajtó, hogy Rogán Antal magánügyben helikopterezik, tíz évvel később már azon ámuldozhatunk, hogy az egykori propagandaminiszter tömegközlekedik.

Olvasóink két egymást követő napon is lefotózták a Kabinetiroda volt szürke eminenciását az M1-es vonalon: ahogy tegnap, úgy ma is lazán az ajtónak dőlve mobilozott farmerben és pólóban. Pedig a legutóbbi vagyonnyilatkozata alapján aligha a spórolás viszi rá: 2025. decemberi állapot szerint 750 millió forintot tart állampapírban, 105 milliója van a bankszámláján, miközben a találmánya is havonta több tízmilliót fial.

Kedden:

Szerdán:

Csütörtökön is látnánk.

Rogán metrózásáról a volt kormánypárt szócsöve, a Magyar Nemzet is beszámolt. Rendhagyó módon a 444-re hivatkozva írták meg a puritán életmódra utaló jelenetet, tandemben Pintér Sándor wartburgozásával.