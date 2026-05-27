Takács Péter megüzente a miniszterelnöknek, hogy nincs szüksége társkereső appra

Zavarba ejtő vita alakult ki Takács Péter magánéletéről a 444 posztja alatt a volt egészségügyi államtitkár és Magyar Péter miniszterelnök között. Miután megírtuk, hogy Takács szexi ellenzéki politikusnak tartja magát, Magyarország miniszterelnöke odakommentelte, hogy Takács talán a Tindert pörgethette a parlamenti padsorokban. Erre a fideszes képviselő visszakommentelt: „Sorry, de Önnel ellentétben én boldog házasságban élek, nincs szükségem táskereső appra.Nem azért fizetik Önt az adófizetők, hogy a fészbúkon évődjék, tessék szíves lenni kormányozni inkább!”