Drasztikusan csökkentené az országgyűlési képviselők fizetését a Tisza Párt javaslata

A Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea egy másik tiszás képviselővel, Kalázdi-Kerekes Kingával együtt egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amely jelentősen csökkentené a parlamenti képviselők tiszteletdíját és egyéb juttatásait. Az indoklás szerint a képviselői fizetések jelenlegi, a bruttó átlagkeresethez kötött automatikus növekedési rendszere igazságtalan, és teljesen elszakadt a magyar társadalom többségének valós anyagi helyzetétől. A javaslat célja, hogy a politikusok díjazása jobban tükrözze a gazdasági realitásokat, és véget vessen a kiváltságos bérnövekedésnek a közszférában.

A törvénytervezet értelmében a tiszteletdíjak alapját egy fix összegben maximalizálnák, és eltörölnék azokat a plusz juttatásokat, amelyek a különböző bizottsági tagságokért vagy tisztségekért automatikusan járnak a képviselőknek. A javaslat szerint a politikai tisztségvállalásnak a köz szolgálatáról, nem pedig a kiugró anyagi gyarapodásról kellene szólnia. Bár a javaslat éles vitákat válthat ki a parlamenti frakciók között, a Tisza Párt szerint a módosítás elengedhetetlen lépés a választói bizalom visszaállítása és az állami kiadások észszerűsítése érdekében.

A jelenlegi szabályozás szerint az országgyűlési képviselők fizetése minden év március 1-jétől az előző évi, KSH által megállapított átlagkereset háromszorosa. A módosítás alapján a háromszoros szorzó helyett már csak 1,8-cal kell számolni. Jelenleg bruttó 2 182 488 forint az országgyűlési képviselők havi tiszteletdíja, a módosítás után azonban csak bruttó 1 309 493 forint lesz. Ez csak a minimum, nagyobb pénzek járnak a különböző parlamenti tisztségekért és bizottsági helyekért.

A Tisza Párt törvényjavaslata jelentősen megvágná továbbá a képviselői juttatásokat: 30–52 százalékkal csökkentené a lakhatási, irodabérleti és asszisztensi kereteket, megszüntetné a mobiltelefon-költségtérítést, valamint eltörölnék a budapesti képviselők üzemanyagtámogatását, miközben az üzemanyagkártyák összegét a közösségi közlekedésre is felhasználhatóvá tennék. Az Országgyűlés által esetlegesen már júliustól életbe léptethető módosítás emellett megtiltaná, hogy a képviselők és frakciók a fel nem használt parlamenti támogatásaikat közvetlenül a pártjaiknak utalják át, véget vetve a Magyar Péter által is többször kritizált gyakorlatnak, és növelve a közpénzek felhasználásának átláthatóságát. (via Telex)