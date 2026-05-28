Egy perben nyertesnek érezheti magát a Szuverenitásvédelmi Hivatal

A másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte a Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen korábban, első fokon hozott ítéletet, amely szerint a hivatal megsértette az Átlátszó jó hírnevét – írja a Telex. A Fővárosi Ítélőtábla új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot.

A Fővárosi Ítélőtábla szerint a Fővárosi Törvényszék több hibát is elkövetett, az 50 oldalas indoklásban sokszor logikátlanul, illetve nyelvi egyeztetés nélkül szerepelnek a felek álláspontjai, és azokat a végén nem foglalták össze, több esetben az indoklás is csak formális volt. Ezért az ügyet érdemben nem tudták felülbírálni.

A Fővárosi Törvényszék 2025 decemberében mondta ki, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal megsértette az Átlátszó jó hírnevét, mikor valótlanul közölte a lapról, hogy az „külföldről finanszírozott, és hírszerzési, dezinformációs tevékenységet folytat.” A bíróság arra kötelezte a Hivatalt, hogy fizessen 3,8 milliót a lapnak. A szervezet fellebbezett, arra hivatkozva, hogy a bíróság nem is vizsgálhatná az állításaik valóságtartalmát. Kiderült, a kutatásaik megállapításait szakmai véleménynek tartják, amiket „empirikus módon nem lehet bizonyítani.”

A Szuverenitásvédelmi Hivatal rövidesen megszűnik, kedden kezdte tárgyalni a parlament a megszüntetést megalapozó alaptörvénymódosítást.