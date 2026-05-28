Ittasan vezetett az egyik legfiatalabb tiszás képviselő, vállalja az eljárást

Facebook-posztban jelezte Varga Lőrinc Mihály, a Tisza 25 éves parlamenti képviselője, hogy ittas vezetés miatt eljárás folyik ellene, aminek vállalja a következményeit, ideértve azt is, hogy a Ház vonja vissza a mentelmi jogát.

„Másfél éve egy baráti találkozó utáni reggelen egy rutinellenőrzés során alkoholt mutatott ki a szervezetemben a szonda. Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem. A törvény mindenkire vonatkozik: állok a felelősségre vonás elé. A mentelmi jogom kiadását magam is meg fogom szavazni, és vállalom a jogi következményeket.”

- írta ki Varga. A képviselő, aki az ELTE jogi karára járt és korábban válogatott atléta, korosztályos EB-4. középtávfutó volt, agrárszakértőként került a Tisza közelébe. Családjának Bonyhádon agrárvállalkozása van. Varga rövid idő alatt magasra jutott a pártban, hiszen ő volt a Tisza dél-dunántúli koordinátora, és ilyen régiós pozíciót összesen 8-an töltenek be a Tiszánál. A frissen megalakult parlamentben ő lett az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság alelnöke, és tag a Törvényalkotási Bizottságban is.