Jó kétharmad szerint Sulyoknak mennie kéne

Az összes válaszadó 67 százaléka szerint távoznia kéne Sulyok Tamás köztársasági elnöknek – derül ki a 21 Kutatóközpont friss felméréséből, amit a Tisza-közeli Kontroll rendelt meg. Ezen belül 61 százalék örülne annak, ha Sulyok magától mondana le, míg 6 százalék látná jobbnak, ha a parlamenti többség távolítani el őt. Érdekes, hogy a magukat fideszesnek vallók 13 százaléka is azt látná jobbnak, ha Sulyok távozna, míg a tiszások 5 százaléka szerint maradnia kéne.

Megtestesítette-e Sulyok a nemzet egységét, ami az alkotmányban rögzített feladata lenne? Erre a kérdésre 29 százalék válaszolt igennel és kétharmadközeli 64 százalék nemmel. Itt a vélemények igen erősen függtek a pártállástól: a tiszások 90 százaléka szerint nem testesítette meg, a fideszesek 78 százaléka szerint igen. De még a volt kormánypárt híveinek 12 százaléka is azt mondta, hogy nem testesítette meg az egységet.