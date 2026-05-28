Két évvel megválasztása után Pintér Bencének végre lehet egy második alpolgármestere

2024-ben választották Győrben polgármesterré Pintér Bencét, akinek azonban mostanáig csak egy alpolgármester segítette a munkáját, holott elődei három vagy akár négy alpolgármestert is foglalkoztattak korábban. Pintér már egy éve jelölte a pozícióra Balog-Farkas Renátát, aki a Szentiváni Civilek képviseletében jutott a közgyűlésbe, de a fideszes többség mindannyiszor leszavazta (akárcsak Pintér másik jelöltjét), pedig az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint is lehetséges két alpolgármester.

Most viszont fordult a széljárás, és a győri képviselő-testület megszavazta Balog-Farkas Renátát alpolgármesternek. Ugyancsak csütörtökön a két legfontosabb városi bizottság éléről is lemondott az országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP színeiben vereséget szenvedő Fekete Dávid, valamint a Pintérrel többször is összetűzésbe kerülő Antal Imre. (via Telex)