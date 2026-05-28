Meg akarták verni a fagyizóst, de elcsúsztak a kiöntött zöldalma ízű sűrítményen

Rátámadt egy részeg pár az egyik esztergomi fagyizósra, aki rájuk szólt, hogy ne a fagyizó előtt igyanak és kiabáljanak. A páros ezen felháborodott, bement a fagyizóba, meglökték és rugdosták az árust, majd a nő lekapott a polcról egy vödröt, amiben zöldalma ízű sűrítmény volt, amiből fagyi készült volna. Ez végül a dulakodás miatt a padlóra ömlött, ezen először a támadó férfi majd a nő is hasra esett – írta a 24.hu a részletesebb ügyészi közlés alapján.

Az eset tavaly augusztusban történt, a páros reggeltől kora délutánig ivott a fagyizó előtt. Kiderült, a nő feltételesen volt szabadlábon, korábban életveszélyt okozó testi sértés miatt ült börtönben. Rá letöltendőt, a férfire pénzbüntetést kért az ügyészség.