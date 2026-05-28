Nagy Ervin szakmaiságot ígér, és olyan pályáztatási rendszert, amilyen Európában szokás

Tarr Zoltán kultuszminiszter interjúvolta meg saját államtitkárát, Nagy Ervint egy csütörtöki videóban: a színész kultúráért felelős államtitkár lesz a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban, és Tarr meg is kérdezte tőle, mit tart a legfontosabbnak az elindult munkában. Nagy Ervin erre azt válaszolta, hogy fel kell vennie a párbeszédet a szakmai szervezetekkel, ahogyan az már bizonyos esetekben meg is történt. A legégetőbb feladat pedig az, hogy a filmesek adó-visszatérítését rendezzék, és „megnyugtassuk a szakmánkat”.

Nagy Ervin szerint át kell világítani a nagyobb költségvetési intézményeket, főleg azokat, ahol politikai döntések is történtek. A színészből lett államtitkár szerint az NFI vezetésére pályázatot kell kiírni. A pályáztatást pedig úgy akarják csinálni, „ahogy az Európában szokás, nem úgy, hogy a politika valakire ráteszi a kezét”, és teljes nyilvánosságot is ígérnek.

Az is kiderült a videóból, hogy az államtitkár munkáját egy előadóművészeti, egy irodalomért és közművelődésért, valamint egy zeneművészetért felelős helyettes államtitkár segíti majd, őket rövidesen be is jelentik.