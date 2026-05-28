Nagy Ervin szakmaiságot ígér, és olyan pályáztatási rendszert, amilyen Európában szokás

KULTÚRA

Tarr Zoltán kultuszminiszter interjúvolta meg saját államtitkárát, Nagy Ervint egy csütörtöki videóban: a színész kultúráért felelős államtitkár lesz a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban, és Tarr meg is kérdezte tőle, mit tart a legfontosabbnak az elindult munkában. Nagy Ervin erre azt válaszolta, hogy fel kell vennie a párbeszédet a szakmai szervezetekkel, ahogyan az már bizonyos esetekben meg is történt. A legégetőbb feladat pedig az, hogy a filmesek adó-visszatérítését rendezzék, és „megnyugtassuk a szakmánkat”.

Fotó: Németh Dániel/444

Nagy Ervin szerint át kell világítani a nagyobb költségvetési intézményeket, főleg azokat, ahol politikai döntések is történtek. A színészből lett államtitkár szerint az NFI vezetésére pályázatot kell kiírni. A pályáztatást pedig úgy akarják csinálni, „ahogy az Európában szokás, nem úgy, hogy a politika valakire ráteszi a kezét”, és teljes nyilvánosságot is ígérnek.

Az is kiderült a videóból, hogy az államtitkár munkáját egy előadóművészeti, egy irodalomért és közművelődésért, valamint egy zeneművészetért felelős helyettes államtitkár segíti majd, őket rövidesen be is jelentik.

KULTÚRA pályázat szakmai szervezetek Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium nemzeti filmintézet előadóművészeti iroda nagy ervin filmesek adó-visszatérítés tarr zoltán