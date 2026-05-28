Öt év alatt duplázódtak a lakásárak Budapesten, 50 millió alatt alig van lakás

Öt év alatt gyakorlatilag megduplázódtak a használt lakások árai Budapesten, beleértve a legolcsóbbakat is – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből. 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépőszint, most 50 millió alatt szinte nincs lakás.

Néhány konkrét példa: a IV. kerületben 20-ról nagyjából 47 millióra nőtt a legolcsóbb lakások ára, a IX. kerületben 28-ról 57 millióra. Pesterzsébeten és Soroksáron is hasonlóan nagy ugrások voltak, 18 millió környékéről 49 millió környékére drágultak az ingatlanok. Az 54 millió körüli összeg a lélektani határ, az eladó lakások 90 százaléka ennél többe kerül, csak 10 százalékuk olcsóbb.

A medián ár Budapesten 89,9 millió forint, ami azt jelenti, hogy az eladó lakások fele olcsóbb, fele drágább ennél.

Debrecenben is 50 millió lett a beugró, ott öt éve még 21 millió forintért lehetett lakást venni. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol 11 millió forintért is lehet lakást venni. Ezen kívül van még négy olyan megyeszékhely - Miskolc, Szolnok, Békéscsaba és Kaposvár, ahol 30 millió alatt is van érdemben lakás.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a dinamikus áremelkedési időszak 2025 után szemmel láthatóan véget ért, részben azért, mert a vevők elérték a pénzügyi teljesítőképességük felső határát. Emiatt a legolcsóbb lakások ára sem ugrik meg.