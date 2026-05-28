Világrekord Szentendrén: a Harry Potter: The Exhibition elérte a 4,6 milliomodik látogatót

Nemzetközi sikertörténet bontakozik ki a szentendrei Green Event Hall falai között. A Harry Potter: The Exhibition újabb mérföldkőhöz érkezett: Európában már több mint 2 millió látogatót fogadott, világszerte pedig meghaladta a 4,6 milliós összlátogatottságot. A szerencsés rekorddöntő vendéget különleges ajándékcsomaggal köszöntik érkezésekor.

„Amikor elkezdtük szervezni, hogy Magyarországra hozzuk a Harry Potter-kiállítást, reméltük, hogy nagy érdeklődés övezi majd a hazai rajongók körében, de az a szeretet és lelkesedés, amit a nyitás óta tapasztalunk, minden várakozásunkat felülmúlta. Fantasztikus látni a gyerekek és a felnőttek arcán az örömöt, amikor belépnek a kiállítás világába.

Az egyik legemlékezetesebb pillanat számomra az volt, amikor egy pár könnyes szemmel fotózta egymást a Roxfort™ nagytermének díszletei között, majd megkértek, hogy készítsek róluk közös képet. Elmesélték, hogy évekkel ezelőtt az első randijuk olyan jól sikerült, hogy végül együtt nézték meg moziban a Harry Potter- és Legendás állatok-filmeket, és azóta is együtt vannak”- mondta Guba Gábor- „A hab a tortán pedig az, hogy a nemzetközi turné történetének mágikus, 4,6 milliomodik látogatói mérföldkövét éppen itt, Szentendrén érjük el. Ez óriási elismerés és fantasztikus mérföldkő az egész csapatunk számára. Büszkék vagyunk arra, hogy a június 28-ig meghosszabbított nyitvatartásnak köszönhetően még több ember élheti át testközelből ezt a lenyűgöző kulisszák mögötti varázslatot, és vihet egy kis kézzelfogható csodát a mindennapjaiba”- tette hozzá, a Green Exhibition Kft. ügyvezetője.

A Warner Bros. és az Imagine által bemutatott kiállítás látványos díszletekkel és interaktív élményekkel várja a látogatókat. A vendégek lélegzetelállító utazáson vehetnek részt a Harry Potter és a Legendás állatok filmek ikonikus jelenetein keresztül, miközben eredeti jelmezeket és autentikus kellékeket csodálhatnak meg testközelből. A lenyűgöző vizuális világ emellett a Tony®-díjas Harry Potter and the Cursed Child™ színpadi produkció univerzumába is betekintést nyújt.

A belépőjegyek már 10 990 Ft-tól elérhetők.

A kiállítás magyarországi szervezője a Green Exhibition Kft.