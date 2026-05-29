15 évet kapott a 21 éves férfi, aki Taylor Swift bécsi koncertjére tervezett merényletet

A bécsújhelyi tartományi büntetőtörvényszék csütörtökön 15 év börtönbüntetésre ítélte a bécsi Taylor Swift-koncerten merényletet tervező 21 éves Beran A.-t. Társa, Arda K. 12 év szabadságvesztést kapott. Az ítéletek még nem jogerősek.

Az észak-macedón származású Beran A.-t azzal vádolták, hogy Taylor Swift 2024. augusztus 9-i koncertjén, az osztrák fővárosban található Ernst Happel-stadionban készült merényletet elkövetni. A merényletet a hatóságoknak az utolsó pillanatban sikerült megakadályozniuk. Az énekes turnéjának három állomását is törölték.

Fotó: DAVID GRAY/AFP

Beran A. a tárgyalásán részben elismerte bűnösségét.

„A lehető legjobban fel akartam fegyverezni magam, hogy nagyot alkossak”

– mondta meghallgatásán. Elmondása szerint hősként akart tetszelegni az Iszlám Állam dzsihadista szervezet előtt, és híressé akart válni.

Az esküdtszék gyilkosság kísérletében való bűnrészességben is bűnösnek ítélte a két férfit, mert közösen biztattak egy harmadik személyt, Hasan E.-t egy késeléses terrortámadás elkövetésére Mekkában. A három férfi egy terrorista sejt tagjaiként Mekkában, Isztambulban és Dubajban tervezett merényletet a hatóságok szerint. Míg a két férfi visszatért Ausztriába, addig Hasan E. a mekkai nagymecset középpontjában található Kába-kő közelében az Iszlám Állam terrorszervezet nevében késsel megsebesített egy biztonsági őrt. Hasan E. azóta a szaúdi hatóságok őrizetében van, jelenleg büntetőeljárás folyik ellene. (MTI)