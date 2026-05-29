A Ferencvároshoz igazol a friss bajnok Győri ETO edzője, Borbély Balázs

Borbély Balázs távozik az idei bajnok Győr vezetőedzői posztjáról és a kupagyőztes, bajnoki második Ferencváros labdarúgócsapatához igazol.

„Vezetőedzőnk tájékoztatta a klubunkat arról, hogy élni kíván a szerződésében szereplő kivásárlási opcióval, miután elfogadta a bajnokság második helyén végző Ferencvárosi TC megkeresését” – olvasható az ETO FC Facebook-oldalára kitett pénteki közleményben. A története ötödik bajnoki címét megszerző klub azt írta, egyértelmű szándéka volt, hogy a következő szezonban is folytassák a közös munkát.

„Tudomásul vesszük a döntést. Ugyanakkor nem titok, hogy terveink a folytonosságra, a stabilitásra és a közösen megkezdett munka folytatására épültek. Fontos hangsúlyozni, hogy egyetlen személy sem állhat a klub felett. A bajnoki cím nem egy ember sikere, hanem egy egész közösségé: a játékosoké, a szakmai stábé, a klub dolgozóié, tulajdonosaié és minden ETO-szurkolóé”

– írták.

A 46 éves Borbély 2024 áprilisában vette át a csapat irányítását, és rögtön feljutottak az élvonalba. Újoncként a negyedik helyen végzett, a 2025/26-os szezonban pedig megszakította a Ferencváros hét idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Borbély előtt Détári Lajos volt a Ferencváros legutóbbi állandó magyar vezetőedzője, még 2012-ben. Az FTC-től május 23-án távozott Robbie Keane vezetőedző. (via MTI)