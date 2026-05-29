A lengyel elnök visszavonná Zelenszkij kitüntetését az ukrán Bandera-kultusz miatt

Karol Nawrocki lengyel elnök visszavonná a Zelenszkijnek 2023-ban adott lengyel kitüntetést, mert Ukrajnában a II. világháborús banderista hadseregről elnevezett „UPA hősei” címet adományozták az egyik katonai egységnek. Az ügy megint felszínre hozta a lengyel-ukrán történelmi konfliktusokat. Bár az ukránellenes érzésekre korábban is rájátszó Nawrocki keménykedik most is jobban, a téma kellemetlen a lengyel kormánynak is.

Az UPA a II. világháborús Ukrán Felkelő Hadsereg rövidítése. Ők annak a Sztepan Bandera-féle nacionalista frakciónak voltak alárendelve, aminek a szovjetellenes harcok miatt államilag is támogatott kultusza továbbra is virágzik Ukrajnában. Ezt Lengyelországban érthetően és régóta rossz szemmel nézik, hiszen banderista egységek követték el 1943-ban a brutális volhíniai mészárlást is a lengyelek ellen a mai Nyugat-Ukrajnában.

Orosz invázió előtti ukrán demonstráció, Banderát dicsőtő képpel. Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

A politikai szólamokban gyakran hivatkozott történelmi megbékélés jegyében tavaly újrakezdték a tömeggyilkosságok lengyel áldozatainak exhumálását, de közben a Bandera-kultusz továbbra is hivatalosan támogatott Ukrajnában, sok egyéb mellett az ő nevét viseli az egyik városi autópálya is Kijevben.

Most május 26-án jelent meg a Zelenszkij által aláírt elnöki ukáz, mellyel az UPA hősei címmel tünteti ki a különleges műveleti erők egyik regionális központját, „a nemzeti hadsereg történelmi hagyományainak helyreállítása” érdekében. Hogy ez Lengyelországban milyen indulatokat tud kiváltani, azt jól szemlélteti a máskor sem túl visszafogott Lech Wałęsa, aki a hírre levette az ingéről azt a kék-sárga ukrán kitűzőt, amit egyébként a nyilvános programjain 2022 óta a szíve felett visel.

„Az UPA-banditák dicsőtésével az ukrán elnök engem és minden meggyilkolt honfitársamat megsértett. Továbbra is segíteni fogom a(z ukrán) népet a szovjetek elleni harcában, de nem vagyok hajlandó támogatni Zelenszkij elnököt!”

- írta ki egy posztban a rendszerváltás lengyel szimbóluma.

Lech Walesa egy budapest konferencián, mellén az ukrán nemzeti színekkel. Fotó: Kolozsi Ádám

A civilben eredetileg történész (és fociultra) Nawrocki, aki az ukrán menekültek elleni hangulatkeltésben, az EU-s csatlakozás elutasításában és más ügyekben is szokott ukránellenes húrokat pengetni, már bejelentette, hogy napirendre kívánja venni a Zelenszkijnek 2023-ban, Andrzej Duda által adott állami kitüntetés, a Fehér Sas Rend visszavonását.

Nawrocki az ügyet az ukrán uniós csatlakozás (európai szinten is egyre inkább megbicsakló) folyamata ellen használja: „Ez is bizonyítja, hogy azok, akik azt mondták, hogy Ukrajnának mindenféle elvárás nélkül csatlakoznia kellene az Európai Unióhoz, nagyon tévedtek. Zelenszkij elnök bebizonyította, hogy Ukrajna, mentalitását tekintve, az Ukrán Felkelő Hadsereg banditáit és gyilkosait dicsőítve, nem áll készen arra, hogy az európai család részévé váljon” – jelentette ki a jobboldali PiS által jelölt lengyel elnök.

Karol Nawrocki Fotó: MATEUSZ SLODKOWSKI/AFP

Az ügy miatt, visszafogottabban, de a lengyel kormány is felszólalt. A varsói külügy is rosszallását fejezte ki az ukrán nagykövetnél, és Donald Tusk miniszterelnök is azt mondta pénteken, hogy Zelenszkij döntése aggasztó a lengyel-ukrán kapcsolatok szempontjából, és sérti a lengyel történelmi érzékenységet.

„Nagyon szeretném, ha mindkét ország elnöke bölcsen gondoskodna arról, hogy kapcsolataink a lehető legjobbak legyenek, Lengyelország és Ukrajna számára is” - szúrt oda egyet Tusk Nawrockinak is, akit szerinte szintén a történelmi viták és az érzelmek vezérelnek. Ha ez lesz jellemző a lengyel-ukrán viszonyban, akkor „csak a Kremlnek lesz oka örömre” - mondta a lengyel kormányfő.