Ritmikus gimnasztikában és tornában már teljesen visszaengedték az orosz sportolókat a nemzetközi versenyekre, a korábbi szankciókat arra hivatkozva törölték el mindenestül, hogy külön kell választani a sportot a politikától, éljen az egyenlő bánásmód, szojuz nyerusimüj, davaj.

Kezd ez trendszerűvé válni néhány sportágban, főleg ott, ahol az oroszok hagyományosan nagyhatalomnak számtanak, na és erős még mindig a sportopolitikai befolyásuk: úszásban, cselgáncsban, birkózásban is himnusszal, zászlóval, rendesen orosz sznekben versenyezhetnek az oroszok. Néhány más sportban ezt még csak ifjúsági szinten engedik meg, a felnőtteknél vagy csak semleges sznekben, vagy még úgy sem indíthat Oroszország versenyzőket az ukrajna elleni teljes körű invázió miatt.

Tornában és ritmikus gimnasztikában márciusban döntött a teljes visszaengedés mellett a nemzetközi szövetség, és gyorsan követte őket az európai is, úgyhogy a most Bulgáriában zajló Európa-bajnokságon már teljes orosz csapat van a felnőtteknél és a junioroknál is. Az előzetes ukrán tiltakozásokat lesöpörték.

Így történt, hogy már az első egyéni versenynapon összejött, aminek össze kelett jönnie: szalag versenyszámban egy orosz lány (Jana Zajkina) lett a győztes, míg a második helyen ukrán lány (Szofia Krajnszka) végzett. Amikor megszólalt az orosz himnusz, és felhúzták az orosz zászlót, az ukrán lány előbb bedugaszolta a fülét, majd látványosan becsukta a szemét.

Egy másik versenyszámnak, a labdának is hasonló lett a vége, annyi különbséggel, hogy ott belarusz aranyérem született (velük szemben is most oldották fel a szankciókat), az ukrán érmes Varvara Csubarova ugyanúgy tett, mint a csapattársa, ő sem akarta látni és hallani az orosz állami jelképeket.