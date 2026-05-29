Egymilliós sérelemdíjat és bocsánatkérést vár Rétváritól a miatta fegyelmit kapó rendőr

Nyílt levélben szólítja fel bocsánatkérésre Rétvári Bencét az az ex-rendőr, akinek a fotóját az engedélye nélkül használta fel egy politikai posztban a KDNP-s hajdani államtitkár. Laponyi Zsolt őrmester képét a 2025-ös rendőrnapon használta fel egy posztban Rétvári, ami ellen a rendőr egy Facebook-posztban tiltakozott. A rendőrség azonban ezek után neki adott fegyelmit, arra hivatkozva, hogy nem a szolgálati utat betartva jelezte a panaszát. Laponyi ezután azonnali hatállyal felmondott a rendőrségnél.

Laponyi Zsolt most egymillió forint sérelemdíjat és bocsánatkérést követel Rétvári Bencétől, azt állítva, hogy ő a rendőrség pártpolitikai befolyástól mentes működése mellett állt ki, Rétvári miatt azonban ma is munkanélküli.

„Most nyílt levélben vagyok kénytelen Önhöz fordulni, miután a figyelemfelhívó posztomat követően le is tiltott” - írja Rétvári Bencét megszólító levelében.

„E közérdekből megfogalmazott és közzétett facebook-posztom folyományaként sheriff beosztásomtól megfosztottak, oktatási lehetőségeimtől eltiltottak és nem csupán a rendőrség arca szűntem meg lenni, de fegyelmi eljárást is indítottak ellenem. Szisztematikusan lettem ellehetetlenítve, míg nem maradt más lehetőségem, mint a leszerelés.”

Mint írja, a sérelemdíjat nem magának kéri, azt a koraszülötteket mentő Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat folyószámlájára kéri átutalni. „Abban az esetben, amennyiben az államtitkári végkielégítése egészét az Alapítvány részére ajánlja fel, úgy a bocsánatkérésre vonatkozó igényemtől eltekintek” - írja Rétvári Bencének „egykori rendőr őrmester” aláírással Laponyi Zsolt.