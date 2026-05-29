K. Endrét meggyanúsította a rendőrség, de szabadon távozhatott

Hamis tanúzásra felhívással gyanúsította meg a rendőrség K. Endrét, aki tagadta a bűncselekmény elkövetését, de nem élt panasszal a gyanú ellen – írja a 24.hu.

A lapnak a BRKF sajtóosztálya azt írta, K. Endrét nem vették őrizetbe, így szabadlábon védekezhet.

A bicskei pedofil igazgatónak falazó K. Endrét kényszerítés kísérlete miatt ítélték el, és már reintegrációs őrizetben – az otthonában – volt, mikor Novák Katalin kegyelmet adott neki, Varga Judit pedig ellenjegyezte azt 2023 áprilisában. A kegyelmi botrány 2024 februárjában robbant ki.

A BRFK egy hónappal később, 2024 márciusában rendelt el nyomozást K. Endre ügyében, miután az RTL-es Házon Kívül stábja rejtett kamerákkal rögzítette, ahogy K. Endre újra a vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik bicskei áldozatot.

Az adás után többen feljelentést tettek K. Endre ellen, akit végül pénteken állítottak elő. A rendőrök K. Endre lakásában reggel házkutatást is tartottak, és okiratokat illetve adathordozókat foglaltak le. Ezeknek a tartalmát még elemzik.