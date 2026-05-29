Előállította K. Endrét a rendőrség péntek reggel

Cikkünk frissül.

Hamis tanúzásra kényszerítés bűntettével péntek reggel a rendőrség előállította K.Endrét – közölte Gál Kristóf rendőrségi szóvivő a 444.hu-val.

Információink szerint K. Endre kihallgatása jelenleg is zajlik, a rendőrség közlése szerint további nyomozati cselekmények várhatók.

A BRFK több mint két évvel ezelőtt, 2024 márciusában rendelt el nyomozást K. Endre ügyében, miután az RTL-es Házon Kívül stábja rejtett kamerákkal rögzítette, ahogy K. Endre újra a vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik bicskei áldozatot.

Az RTL-ben látottak után Tényi István, a legnagyobb magyar feljelentő hamis tanúzásra felhívás bűntett gyanúja miatt fordult a BRFK-hoz, de Ungár Péter is feljelentést tett, Donáth Anna pedig rendőri védelmet kért a fiúnak, akit K. megpróbált lefizetni.

K. Endre akkor egy budapesti parkban találkozott az egyik bicskei áldozattal azok közül, akiket még 2016-ban próbált rávenni arra, hogy változtassák meg a Vásárhelyi Jánosról tett vallomását. Ez a találkozó már a második volt, egy héttel korábban is találkoztak K. Endre kezdeményezésére. K. Endre a fiút a hajléktalanszállón élő anyján keresztül találta meg, és most is azért kereste meg, hogy a vallomása megváltoztatására vegye rá: hogy videón mondja el, hogy K. Endre 8 éve nem is akarta vele megváltoztattatni az általa elmondottakat.

K. Endrét korábban kényszerítés kísérlete miatt elítélték, börtönbe került, 2023 áprilisában pedig kegyelmet kapott Novák Katalintól. A kegyelmi döntése miatt Nováknak le kellett mondania. Varga Judit, aki igazságügyi miniszterként megakadályozhatta volna az elnöki kegyelmet, ugyanaznap mondott le. Balog Zoltán pedig pár nappal később mondott le a zsinati elnöki tisztségéről, hisz kiderült, ő volt az, aki közbenjárt Nováknál K. Endre érdekében. Az elmúlt évek legnagyobb botránya alakult ki a Bicskén történtek miatt. Vonatkozó cikkeinket itt lehet követni.