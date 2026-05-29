Karácsony Gergely: Végre úgy lesz Pride, ahogy egy normális, európai országban szokás

Budapest

Tudomásul vette a rendőrség az idei Pride-ot - posztolta Karácsony Gergely főpolgármester. A döntésről Budapest rendőrfőkapitánya beszélt a pénteki Közgyűlésen.

A szervezők két napja közölték, hogy június 27-én rendezik meg az idei, 31. Budapest Pride felvonulást, a gyűlést szerdán jelentették be a rendőrségen. A Pride-ot tavaly is megtartották, a törvényi változás miatt a Főváros szervezte a felvonulást, ami minden idők legnagyobb ilyen rendezvénye lett.

Budapest Pride 2025-ben
Fotó: Németh Dániel/444

A bejelentés után Karácsony Gergely arról írt, ő szólt, „a szabadságot és a szerelmet betiltani nem lehet. Nem sikerült annak se, aki meg akarta próbálni, itt volt az ideje, hogy meg se próbálja senki.”

Miután a rendőrség tudomásul vette a bejelentést, úgy lehet Pride-ot tartani, ahogy az egy normális, európai országban szokás: szabadon - írta a főpolgármester. „Végre. Nem kell, hogy önkormányzati rendezvény legyen, mert ez a szabadságszerető magyarok rendezvénye. Az volt tavaly is, az lesz idén is, az lesz mindig is.”

