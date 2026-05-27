Június 27-én tartják az idei Budapest Pride-ot

Egy hónap múlva, vagyis június 27-én rendezik meg az idei, 31. Budapest Pride felvonulást – írták a szervezők, hozzátéve, hogy a Gyülekezési Törvény jelenlegi elvárásainak megfelelően szerdán bejelentették a gyűlést a rendőrségen.

Tavaly a kormány tiltása után minden idők legnagyobb Pride felvonulását rendezték meg Budapesten a fővárossal közösen, emiatt Gulyás Gergely magyarázkodni is kényszerült egy kormányinfón. Karácsony Gergely ellen az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt emelt vádat januárban az ügyészség, a bíróság azonban márciusban felfüggesztette az eljárást. Pósfai Gábor, a Tisza-kormány belügyminisztere korábban azt mondta, lehetővé kell tenni, hogy legális keretek között meg lehessen tartani a Pride-ot, ugyanakkor a gyülekezési törvény módosítása nincs az első feladatai között.

Budapest Pride 2025-ben Fotó: Németh Dániel/444

A szervezők szerint hiába a rendkívüli körülmények, a tavalyi megmozdulás hatalmas sikert aratott.

„Erőt demonstrált, lerántotta a leplet az erő pozíciójában tetszelgő önkényről. Kiderült, hogy a nemzeti együttműködés rendszere nemcsak gonosz, korrupt, de gyenge is. Reményt adott a felvonulóknak, a támogatóknak, és a demokratikus Magyarországról álmodó polgártársainknak, hogy a Fidesz leváltása lehetséges, és valódi rendszerváltás kapujában állunk. Azóta már be is léptünk ezen a kapun”

– írták, ahogy azt is, hogy a rendszerváltás nem teljes a gyülekezési törvény módosítása nélkül, szerintük a Fidesz LMBTQ-ellenes káros öröksége csak így állítható helyre. A szervezők bíznak a hatóságok együttműködésében, a gyűlés befogadásában. Külön említették az Európai Unió Bíróságának áprilisi döntését, ami szerint jogsértő az Orbán-kormány melegeket pedofilokkal összemosó törvénye.

A közleményt azzal zárták, hogy a felvonulás a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szabadon, békésen valósul meg. „Szeretettel várunk mindenkit június 27-én, aki részt vett a tavalyi demonstrációnkon, és azt is, aki továbbra is fontosnak tartja az egyenlő jogokat, a demokratikus Magyarországot, és ismét megünnepelné a rendszerváltást”.