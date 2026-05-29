Szombaton a budapesti Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A két résztvevő, a címvédő francia PSG és a friss angol bajnok Arsenal már megérkezett Budapestre, pénteken pedig a pályát is kipróbálták egy, a média számára nyilvános edzésen.

Az edzések inkább átmozgató, akklimatizálódó jellegűek voltak, a feszültségnek ilyenkor nincs nyoma, a hangulat laza, a játékosok cicáztak a kezdőkörben, beadásokat és lövéseket gyakoroltak, a taktikát értelemszerűen nem lőtték le. Az Arsenal pénteken zárt kapus edzést is tartott a Vasas stadionjában, minden bizonnyal ott kerültek elő a döntőre szánt megoldások.

Az edzések előtt a két vezetőedző, Luis Enrique, a PSG trénere és Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere, valamint csapatonként két-két játékos sajtótájékoztatót is tartott.

Luis Enrique, a PSG edzője és a játékosok a Puskás Arénában tartott edzésen. Fotó: FRANCK FIFE

„Ezen a meccsen két különböző elképzelés csap majd össze, amik alapvetően egy tőről fakadnak, bizonyos dolgokban mégis eltérnek egymástól. Mi is képesek vagyunk jól védekezni és az Arsenal is tud nagyon jó támadófutballt játszani. Rengeteg apróság van, amin múlhat egy ilyen fontos meccs kimenetele, majd meglátjuk ezúttal melyek lesznek azok”

– mondta Luis Enrique arra reagálva, hogy a PSG-é a Bajnokok Ligája legjobb támadósora, az Arsenalé pedig a legjobb védelem. A spanyol edző szombaton azt a csapatot szeretné látni, ami az elődöntőben 5–4-re legyőzte a Bayern Münchent, de azt mondta, a PSG valamennyi idei BL-meccsét élvezte. „Ezen a nyolc mérkőzésen megmutattuk, milyen csapat vagyunk, a találkozók többségét mi irányítottuk. Továbbra is történelmet akarunk írni Európában, ez a célunk, ez egyértelmű.” Hozzátette: az elmúlt szezonokban bebizonyították, hogy látványos futballra képes csapatuk van, ami szórakoztatóvá teszi a sorozatot, miközben valódi állandóságot is mutat.

„Kell annál nagyobb motiváció, mint hogy itt vagyunk a döntőben?”

– tette fel a költői kérdést. Azt mondta, a meccset nem tartja lefutottnak, bár tavaly „végig domináltak”, (valóban, a döntőben 5-0-ra verték az Intert), de holnap szerinte „nincs esélyes csapat”, és egy „nagyon feszült meccsre” számít. Elismerte, hogy az Arsenalt hajtja az első BL-győzelem lehetősége, de szerinte a címvédés legalább ennyire erős cél (ez eddig csak a Real Madridnak sikerült). „Nagyon fontos, hogy élveznünk kell a játékot, főleg egy ilyen gyönyörű stadionban. Persze mindig vannak olyan aspektusok, amiket lehet finomhangolni, most éppen ez a helyzet. Szoros mérkőzésre számítok, nekünk bele kell adnunk mindent, élveznünk kell a futballt, ugyanakkor fontos lesz, hogy képesek legyünk kezelni a stresszt, hiszen az ilyen meccseken mindig van feszültség"

A tavalyi aranylabdás Ousmane Dembélé is méltatta az Arsenalt, szerinte az angolok kiemelkedő csapatot építettek, még ha a projekt nehezen is indult. Megérdemelten nyerték meg a Premier League-et és a Bajnokok Ligája alapszakaszát, mondta.

„Nagyon jó futballt játszanak, és minden területen kiemelkedők, legyen szó védekezésről vagy támadásról.”

A támadó a közelmúltban még – Achraf Hakimi és Nuno Mendeshez hasonlóan – sérüléssel küzdött, de a döntőn már pályára léphet. Azt mondta, nem tartott attól, hogy ki kell hagynia a meccset. Ugyan bonyolult szezonon vannak túl, kevés lehetőségük volt pihenni, de a stáb és a csapat is sokat dolgozott azon, hogy mindenki egészséges legyen a döntőre.

„Még éhesebbek vagyunk, mert tudjuk, milyen a siker íze”

– mondta Marquinhos, a PSG csapatkapitánya arról, milyen a hangulat a csapatban a tavalyi döntőhöz képest. Dembélé szerint a tavalyi győzelem történelmi volt, de augusztusban minden újrakezdődött: fiatal a csapatuk, új ambícióik vannak, és újra trófeákat akarnak nyerni. A brazil védő szerint tudják, milyen nehéz az Arsenal ellen játszani, tudják, milyen erősek rögzített helyzetekből, de mindenre készen állnak. „A Liverpool, a Bayern, a Chelsea – mind olyan csapat, ami nehéz helyzetek elé állított minket, de sikerült alkalmazkodnunk és felülkerekednünk” – fogalmazott Marquinhos.

Az Arsenal sajtótájékoztatója

Mikel Arteta azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy szerinte a teljesítményük alapján megérdemlik, hogy itt legyenek a budapesti döntőben, holnap pedig „sok bátorsággal és könyörtelen győzni akarással” ki kell érdemelniük, hogy felemelhessék a BL-trófeát.

Arteta elismerően beszélt az ellenfelet irányító Luis Enriquéről, azt mondta, játékosként, majd edzőként is mindig viszonyítási pont volt számára. Magáról a mérkőzésről úgy fogalmazott, ez lehetőség arra, hogy új fejezetet írjanak a klub történetében az első BL-győzelemmel. Arról is beszélt, hogy a 22 év után megnyert bajnoki cím nem tette elégedetté őket.

„Megnyertük az elsőt, és most akarjuk a másodikat”

– mondta, hozzátéve, hogy a Premier League-sikernek alapot kell adnia ahhoz, hogy még nagyobb célok felé induljanak. Arteta szerint a csapat képes erre, ő pedig azt akarja, hogy a játékosai teljesen biztosak legyenek benne: „meg fogjuk csinálni”. A felkészülést „nagyon jónak, nagyon fókuszáltnak és nagyon pozitívnak” nevezte.

Arteta azt is elárulta, hogy Jurrien Timber és Noni Madueke játékra alkalmas állapotban van, így akár kezdhetnek is, ha bekerülnek a csapatba. Az edző szerint azért lesz nehéz összeállítani a kezdőt, mert „körülnézek, és látom az örömöt és a vágyat minden játékosban, hogy pályára lépjen ezen a meccsen”. A PSG esélyességével kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Ők védik a trófeát, ők a bajnokok, mi pedig azért vagyunk itt, hogy ezt elvegyük tőlük.”

Hozzátette: amikor visszanézte a korábbi meccseket, elégedett volt azzal, amit látott, és továbbra is úgy érzi, az Arsenal nagyon közel volt ahhoz, hogy már tavaly döntőbe jusson. Akkor a PSG kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel ejtette ki az elődöntőben az Arsenalt. Arteta szerint csapata azóta több szempontból is fejlődött.

„Szerintem elég tűz van bennünk a holnapi meccs előtt. Lehetőségünk van történelmet írni azzal, hogy játékosként először megnyerjük ezt a kupát" – mondta Bukayo Saka, az angolok támadója, hozzátéve, hogy pontosan tudják, mekkora esély előtt állnak.

A döntővel járó nyomásról Saka úgy fogalmazott, hogy nem akarja túlgondolni a helyzetet. „Próbálom élvezni, a pillanatra koncentrálni, és jelen lenni. A többit Isten kezébe teszem” – mondta. Felidézte azt is, a karrierjében milyen hosszú út vezetett idáig: „Mindannyian tudjuk, hol kezdődött az utam, hét- vagy nyolcéves gyerekként”, amikor még nagyon távolinak tűnt, hogy egyszer az Arsenallal a Premier League és a Bajnokok Ligája megnyeréséért harcoljon. Saka szerint az elmúlt hét tette igazán valóságossá számára ezt az egészet, és „nagyon izgatott” a lehetőség miatt, hogy újabb trófeát nyerhetnek.

A csapatkapitány Martin Odegaard szintén arról beszélt, hogy gyerekként pontosan ilyen pillanatokról álmodott. A bajnoki trófea felemelését fantasztikus érzés volt, különösen annak fényében, mennyi mindenen ment keresztül a csapat, mire eljutott idáig. Odegaard szerint a Premier League megnyerése után lekerült róluk a külső nyomás, és úgy érzi, mindaz, amin csapatként keresztülmentek, jól felkészítette őket a döntő hetére. „Még tovább akarjuk írni a történelmet”, mert aki egyszer megérzi, milyen trófeát nyerni, „újra át akarja élni azt.”

Saka lesöpörte azt a felvetést, hogy az Arsenal játékosainak nagyobb idény közbeni terhelése döntő tényező lehet a PSG ellen.

„Volt egy hetünk regenerálódni és felkészülni erre a meccsre, egy ilyen döntő pedig nem a játékperceken fog eldőlni, hanem a minőségi megmozdulásokon, illetve azon, melyik csapat szervezettebb”

– mondta.

Fotó: INA FASSBENDER/AFP

Saka azt is elárulta, hogy a klub legendája, Thierry Henry üzeneteket küldött neki a meccs előtt, Odegaard pedig Patrick Vieira, a 2006-ban BL-döntős csapat játékosának videóüzenetére reagálva azt mondta:

„Most lehetőségünk van valami olyat véghez vinni, amit ők nem tudtak.”

Saka hangsúlyozta, hogy az Arsenal nagyon összetartó csapat és nagyon jól kijönnek egymással”. A játékosok „készek harcolni egymásért a pályán és azon kívül is”, reményei szerint ez a döntőben is előnyt jelenthet majd. A csapat útjáról szólva Saka kiemelte, milyen messziről indultak ahhoz képest, ahol most tartanak. „Mikel Arteta hat és fél évvel ezelőtt világossá tette, hogy az a küldetése, hogy visszavezesse az Arsenalt oda, ahová tartozik. Büszkén mondhatom, hogy ezt elértük.”