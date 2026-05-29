Lannert Judit a tantestületek véleményét kéri az iskolaigazgatói pályázatoknál

„Idén augusztusban közel 450 intézményvezetői megbízás jár le, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. Meggyőződésem, hogy egy iskola életét alapvetően meghatározza az igazgató személye. Nemcsak szakmai vezetőről döntünk ilyenkor, hanem arról is, milyen lesz az adott iskola légköre, közössége, biztonsága, hogyan érzik majd magukat benne a gyerekek, a pedagógusok és a szülők” – ezzel kezdte bejegyzését Lannert Judit, az új oktatási miniszter, majd azzal folytatta, hogy közölte, tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál.

„Első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán kikértem utólag a tantestület véleményét, mert ez is segíthet a jobb döntésben, amire most ilyen kevés időm van.”

Lannert szerint fontos, hogy a pályázók vezetői programja megismerhető legyen az adott iskola közössége számára. A cél pedig az, hogy pedagógusok elolvashassák, megvitathassák és véleményt mondhassanak arról, milyen jövőképet képvisel az, aki az intézmény vezetésére jelentkezik.

Szerinte „a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik”.