Fogy a levegő Deutsch Tamás testvére körül a Magyar Atlétikai Szövetségben

Titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadták el a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) közgyűlésén, amelyen 70 küldöttből 66 volt jelen. A tagság és a vezetőség már korábban is megosztott volt. A Telex arról írt, hogy az indulatok a fideszes Deutsch Tamás milliárdossá vált testvére, Deutsch Péter vezérigazgató pénzügyei miatt forrtak. A lap felidézte, hogy a nagyobb átláthatóságot követelő vezetőségen már tavaly is csak azért mentek át a beszámolók, mert Deutsch Tamás testvére érdekében bevetette a politikai befolyását. Úgy látszik, hogy az elbukott választás után idén ezt már nem tudta érvényesíteni.

Deutsch Tamás és Deutsch Péter Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A tavaly májusi ülésen a szervezetet 2009 óta irányító Gyulai Miklós visszahívása is felmerült, miután a hattagú elnökségből hárman - Németh Zsolt (Dobó SE), Zsivoczky-Farkas Györgyi (Honvéd) és Tölgyesi Előd (ARAK) - jelezték, szerintük nem az alapszabályban foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét, és a szövetség irányításában nem biztosítja az elnökség közreműködésének lehetőségét.

Az elnökség a beszámolókat most sem fogadta el, hasonló helyzet alakult ki, mint tavaly. Ilyen előzmények után a szövetség honlapján Gyulai Miklós a teljes atlétikai közösséghez fordulva az összefogás fontosságát emelte ki a sportág érdekében, illetve a magyar atlétika közelmúltban elért eredményeire, sikereire hívta fel a figyelmet.

A szombati közgyűlésen Deutsch Péter, a szövetség - szavazati joggal nem rendelkező - vezérigazgatója, a Gyulai Memorial atlétikai verseny főszervezője tartott egy beszédet majd távozott, ahogy Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke is.

A küldöttgyűlés ezután Zsivoczky-Farkas Györgyi indítványára arról szavazott, hogy a 2., 3., 4., 5. és 6. napirendi pontról titkos legyen a szavazás. A küldöttek 45 igen és 21 nem szavazattal elfogadták a javaslatot.

A küldöttek végül egyik beszámolót sem fogadták el, így a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2025-ös költségvetésre vonatkozóan, de a szakmai részt illetően a tavalyi tevékenységről, valamint az idei tervekről szóló beszámolót sem. Hasonló sorsra jutott az alapszabály módosítása is.

Amíg a szavazatokat számolták, Farkas Attila Erik levezető elnök előrevette az egyebek napirendi pontot, amiről kiderült, hogy oda senkinek nem volt ügyrendi javaslata. Így, miután közben megszámolták a szavazatokat, a levezető elnök berekesztette a küldöttgyűlést.