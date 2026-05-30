Gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek is mehetnek a BL-döntőre a kormány részére juttatott jegyekkel

„Örülök, hogy az UEFA által a kormány részére juttatott jegyeknek köszönhetően hét, a gyermekvédelemben nevelkedő kisgyermek is ott lehet a Bajnokok Ligája budapesti döntőjén” – írta Magyar Péter szombaton egy Facebook-bejegyzésben.

A szombati meccsen a miniszterelnök is szintén jelen lesz az UEFA meghívására, erről Szondi Vanda kormányszóvivő beszélt a Blikknek, hozzátéve, hogy Magyar Aleksander Ceferin UEFA-, illetve Csányi Sándor MLSZ-elnök mellett ül majd, és velük együtt nézi meg a mérkőzést. Arra a kérdésre, kinek drukkol, a szóvivő kitérő választ adott. „A Fradinak és a AC Milannak szurkol.”

Ráadásul mivel Orbán Viktor nem ment el az új Országgyűlés alakuló ülésére, és nem is vette fel a mandátumát, Magyar Péter és a volt miniszterelnök az elmúlt időszakban csak 2024 októberében, az Európai Parlamentben találkozott egymással. Ez viszont most változhat, mivel sajtóértesülések szerint mindketten ott lesznek a Puskás Arénában. Hogy Orbán hol fog ülni, azt nem tudni. A PSG-Arsenal BL-döntőt szombaton 18 órától rendezik.