Ha a prémium bababoltban nem is, de egy másik cégben Orbán Ráhel most először hozott össze milliárdos forgalmat a férjének

A volt kormányfő legidősebb lánya tavaly megszabadult az egyébként súlyosan veszteséges bababoltjától, így már csak a BPDST Koncept Kft.-nél betöltött ügyvezetői pozíciójára fókuszálhatott, aminek meg is lett az eredménye. A tavalyi évről szóló legfrissebb beszámoló szerint 2025-ben óriási mérföldkövet sikerült elérnie a cégnek: megvolt az első, milliárdos forgalmat produkáló év.

Az árbevétel az előző évi 863 millió forint után 1,4 milliárdra ugrott, amiről csak annyit tudni, hogy a cég alaptevékenységéből, vagyis papíron üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadásból. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy szállodák, éttermek arculatát és koncepcióját dolgozza ki.

És bár nőttek a kiadások is, több lett az alkalmazott is, mégis sikerült a korábbinál tizenegyszer nagyobb nyereséget, vagyis 11 millió után 123 millió forintot elkönyvelnie a cégnek. Ebben szerepe volt annak a ténynek is, hogy 2024-gyel ellentétben már ez a cég is mentesült az adófizetés alól. A kiegészítő melléklet szerint ez annak köszönhető, hogy egy kapcsolt vállalkozástól, a Dorottya Investment Zrt.-től átvett közel 125 millió forintnyi műemléki beruházáshoz kapcsolódó adóalap-kedvezményt.

Ugyan a 2021-ben alapított cégnek a tavalyi volt a legjobb éve, Tiborczék önmérsékletet tanúsítottak és a 123 milliós profitot bent hagyták a cégben, nem vették ki osztalékként.

Az szintén a csatolt dokumentumból derült ki, hogy a két ügyvezető összesen bruttó 30,2 millió forint juttatásban részesült tavaly, mivel feladataikat munkaviszony keretében látják el. Ez pedig azt jelenti, hogy Orbán Ráhel havi bruttó 1,25 millió forintot kap a munkájáért a férje cégétől.

2024-ben még nem kapott fizetést a munkájáért a kiegészítő melléklet szerint, ebben azt írták ugyanis, „a vezető tisztségviselő díjazásban nem részesült”.