Súlyosan veszteséges Tiborczék prémium bababoltja

Alighanem csak jobb üzleteket kötött Tiborcz István eddig életében annál, mint amikor tavaly nyáron átvette a felesége, Orbán Ráhel által alapított prémium bababoltot. Az Odu Store ugyanis, mint 2021 óta mindig, tavaly is masszív veszteséget termelt. A hvg írta meg, hogy az Odu Store Kft. 2025-ben 214,1 millió forintos veszteséget termelt, miközben saját tőkéje mínusz 317,7 millió forintra csökkent.

Illusztráció: Botos Tamás via Németh Dániel/444

Ez az a bababolt, amely előbb a Hegyvidék Bevásárlóközpontban volt, majd a szántódi BalaLandnél működtetett üzletet, tavaly pedig a Dorottya utcába költözött, oda, ahol Tiborczék Dorothea Hotelje is működik.

Visszatekintve az Odú elmúlt éveire, a veszteség mértékének az üteme egyre nagyobb: 2021-ben még 1,7 millió forint, 2022-ben 55 millió, 2023-ban 80,4 millió, 2024-ben pedig 122,5 millió forintos volt a mínusz, ebből lett tavaly már 241 millió. Vagyis Orbán Ráhel, illetve most már Tiborcz István bababoltja összesen 473 milliós veszteséget hozott össze. Mindezt a BDPST Zrt. finanszírozta meg, 440 millióval tartozott nekik az Odu.

A helyzet rendezésére 2026 februárjában a korábban nyújtott kölcsönből 325 millió forintot pótbefizetéssé alakítottak át, hogy helyreállítsák a cég tőkehelyzetét.