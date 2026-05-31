11-re nőtt a washingtoni papírgyári baleset halottainak száma, a fehér lúgból a közeli folyóba is jutott

A gyár épülete a baleset napján.

11-re nőtt a Washington állambeli papírgyári balesetben, miután megtaláltak kilenc embert a romok alatt. A papírgyár vegyi anyagot tároló tartálya omlott össze május 27-én, azóta eltűntként keresték a kilenc munkást.

A tartályban 3,4 millió liter papírgyártáshoz használt úgynevezett fehér lúg volt, ennek egy része belefolyt a közeli Columbia folyóba, de az egészségre ártalmas szintet nem éri el a szennyezés. A nátrium-hidroxid és nátrium-szulfid kémiai oldatát a papírgyártás első lépéseiben, a papírpép előállításához használják a faforgács lebontására.

A gyár az egyik legnagyobb japán papírgyártó cégé, a Nipponé, 2016-ban vásárolták meg egy seattle-i fafeldolgozótól. (Reuters)