3 ezer forintos árbevétel, 2,7 milliárd forint támogatás a Tisza-adós plakátokat készítő cég mérlege

194,7 milliós profitról adott le beszámolót az Ellenállás Mozgalom Nonprofit Kft., akik a Tisza-adós plakátokat, és más, mesterséges intelligenciával Magyar Péterrel riogató vállalhatatlan butaságokat hirdettek szerte az országban.

A HVG azt írja, tavaly októberben tulajdonosváltás történt a cégben, az addigi egyedüli tulajdonos és ügyvezető, a megafonos Apáti Bence eladta az üzletrészét a Megafont vezető Kovács Istvánnak, aki egyben az ügyvezetői pozíciót is átvette.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminisztert fogadja Kovács István, a Megafon alapítója a Megafon Klub: Háború vagy béke? című rendezvényen a Millenárison 2024. május 6-án. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

2025-ben a cég az árbevétel oldalon mindössze 3 ezer forintot tüntetett fel, ellenben a nem részletezett egyéb bevételeknél megjelent egy 2,7 milliárd forintos tétel. Ezt szokták úgy magyarázni, hogy támogatásokat kaptak.

A 12 főt foglalkoztató cég 120 millió forintot költött személyi jellegű ráfordításokra, miközben a saját tőkéje az előző évi 22 millióról 217 millióra nőtt, az eredménytartaléka pedig nulláról 19,4 millióra. Ez annak is köszönhető, hogy osztalékot nem fizetett a vállalkozás. 45 ezer forintról 811,9 millióra nőttek ugyanakkor a kötelezettségei.