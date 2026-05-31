Balásy Gyula nem gazdagodott tovább az állami propagandán, ezúttal egy forintot sem vett ki a New Land Mediából

A milliárdossá vált Balásy Gyula, aki könnyfakasztó interjúban jelentette be, hogy négy cégét is felajánlja az államnak, már a választás előtt önmérsékletet tanúsított. A kormányzati propaganda legnagyobb kiszolgálójaként működő cégéből, a New Land Media Kft.-ből a milliárdos profit ellenére egy forint osztalékot sem vett ki a 2025-ös év után.

Pedig tovább nőtt a cég, az árbevétel közel 20 százalékkal 84 milliárdról 100 milliárd fölé emelkedett, viszont üzemi szinten a költségek növekedése mellett is nagyobb profitot tudtak kimutatni. A pénzügyi műveleteken azonban egy értékvesztés elszámolása miatt milliárdos nagyságrendű veszteséget szenvedett el a cég, így a kettő eredőjeként csak 2,3 milliárdos nyereséget könyvelt el az előző évi 8,9 milliárd forint után. Ezt bent hagyta Balásy a cégben, nem fizetett osztalékot magának.

Tavaly év végi állapot szerint a cégnek 15,4 milliárd forintnyi pénzeszköze, 25 milliárdos követelése és 32 milliárdos tartozása volt, míg a tartalékokban 16,2 milliárd forint pihent.

A rogáni propaganda másik jól bejáratott partnere a Lounge Design Kft. volt, ám cikkünk megjelenéséig a beszámolója még nem volt elérhető, ahogy az államnak felajánlott Visual Europe Zrt.-é sem. Nem így az államnak szintén felajánlott Lounge Event Kft.-é, ahonnan megint csak nem vett ki semmit Balásy Gyula.

Ennek a cégnek már nem ment annyira jól, mint egy évvel korábban. A bevételek jócskán visszaestek, 93,8 milliárdról 59,4 milliárdra, de 9,5 millió forint után 11,3 milliárdot számolt el egyéb bevételként (korábban képzett céltartalék felhasználása történt). Ennek köszönhetően a korábbi 9,3 milliárdos profit 19,3 milliárdra ugrott.