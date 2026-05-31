Drón csapódott a zaporizzsjai atomerőműbe

Az erőmű 2022 szeptemberében Fotó: STRINGER/AFP

Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton, és a jelentések szerint lyukat ütött az épület falán - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete helyszíni hozzáférést kért a létesítményhez.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója „komoly aggodalmának” adott hangot, és kijelentette: „A nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani”. Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg.

Orosz részről azt állították, hogy ukrán kamikáze drón találta el a hatos blokk turbinacsarnokát. Az ukrán hadsereg visszautasította a vádakat, és az esetet „nukleáris zsarolásnak” nevezte Oroszország részéről.

A NAÜ szerint, amennyiben az értesülés megerősítést nyer, ez lenne az első dróntámadás az erőmű telephelyének határain belül 2024 áprilisa óta. A szervezet hangsúlyozta, hogy semmilyen támadás nem irányulhat nukleáris létesítmények ellen vagy azokból kiindulva.

A hat reaktorral és mintegy 6000 megawatt beépített kapacitással rendelkező zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az erőmű 2022 márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll, reaktorait biztonsági okokból leállították. A NAÜ az orosz-ukrán háború kezdete óta rendszeresen figyelmeztet a létesítmény körüli katonai műveletek jelentette nukleáris kockázatokra. (Guardian, MTI)