Fellini feltámadt: elszabadult lovak ügettek végig a római sugárúton

A rendőrség közlése szerint egy közlekedési rendőr engedély nélkül gyújtott tűzijátékot az olasz köztársasági ünnep felvonulásának késő esti próbája során, ami megijesztett több tucat lovat, amelyek emiatt száguldani kezdtek a főváros utcáin, és több lovas is megsebesült.

Körülbelül 35 ló szökött ki a forgalmas Via Cristoforo Colombóra, ahol néhány autós videóra vette őket, ahogy az úton vágtáztak. Az utolsó lovat hajnalban, a helyszíntől körülbelül 14 km-re találták meg.

Több lovas is leesett a lóról. Egy 22 éves katona bordatörést és tüdőperforációt szenvedett, de állapota nem életveszélyes. Körülbelül 15 ló sérült meg, de egyet sem kellett elaltatni. (Reuters)

