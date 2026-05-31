Gyereknap: ifjúsági részvételi csoportot hoz létre a kormány

Az első Gyereknapomon egy számomra különösen fontos kezdeményezést szeretnék bejelenteni. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban létrehozzuk a Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoportot - írja Lannert Judit.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint „a gyerekekről és a fiatalokról nem lehet úgy döntéseket hozni, hogy közben nem hallgatjuk meg őket”, ezért olyan fórumot hoznak létre, ahol „a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják a véleményüket az oktatásról, a gyermekeket érintő ügyekről és a jövőjükről szóló kérdésekről – és ahol ez a vélemény valóban számítani fog.”

A konkrét forma még alakul, de annak kialakításáról „a közös gondolkodást már el is kezdtük diákokkal”. Egy héttel korábban a miniszter már találkozott diákokkal és szervezetekkel, ezen az alkalmon ott volt az ADOM, az Amnesty Magyarország, a Fővárosi Diákönkormányzat, a Fridays for Future, a Hintalovon Alapítvány fiatal kollégái, a Nemzeti Ifjúsági Tanács, az Országos Diáktanács, az UNICEF és a WellBee képviselői. Ott volt továbbá az Egységes Diákfront egykori tagja, az ENSZ ifjúsági küldöttje, Nagykanizsa diákpolgármestere, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat elnöke is.