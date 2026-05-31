Harmincnapos járványügyi megfigyelés alá helyezték a Süni csoportot

Sajnálatos módon településünket is elérte a Hepatitis-A vírus, amely miatt a Napsugár Óvoda Süni csoportját harmincnapos járványügyi megfigyelés alá kell helyeznünk, azaz a csoportszobát be kell zárnunk – közölte pénteken Varga Marina balmazújvárosi polgármester.
Szombaton már arról beszélt, hogy egy személy fertőződött meg, rajta kívül pedig 26 gyerek, illetve két óvodapedagógus számít kontaktszemélynek. A várostól 30 kilométerre fekvő Hajdúhadház önkormányzata két héttel korábban jelentette be, hogy járványhelyzet alakult ki, és ők húsz fertőzöttről tudnak.
Tavaly is volt hepatitis A-járvány Magyarországon, elsősorban Budapesten és környékén. Ehhez még nem vagyunk hozzászokva, hiszen a vírus fejlett országokban ritka, és jellemzően akkor szoktuk oltatni magunkat ellene, ha ún. fejlődő országokba utazunk, ahol az gyermekbetegségnek számít, amit felnőtt korra szinte mindenki átvészel.
De a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapja elég jól mutatja, mekkorát erősödött a vírus jelenléte itthon:
A vírus fertőzött széklettel szennyezett vízzel, jéggel, ételek fogyasztásával terjed. Leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rossz higiénés szokások vannak, továbbá ott, ahol nem biztosított a víz tisztítása és a megfelelő tisztavíz-ellátás – olvasható az NNGYK oldalán. A kockázati csoportba tartozóknak javasolt a hepatitis A elleni védőoltás.
Jelenleg Budapest, Pest és Fejér megye az érintettek, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint „a fertőzés várhatóan tovább terjed”.
A betegek közvetlen családtagjai és a kijelölt kontaktok védőoltást kapnak.