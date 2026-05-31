Magyar rendszámú busz szenvedett balesetet Csehország déli részén, 12-en megsérültek

Tizenketten megsérültek egy balesetben Csehország déli részén, az egyik érintett egy magyar rendszámú busz – írja a cseh Idnes alapján a Telex. A busz egy autóval ütközött České Budějovice megyében, Boršov nad Vltavou közelében. A helyszínre három mentőt és további két orvosi járművet küldtek.

A hatóságok szerint harmincan utaztak a buszon, közülük nyolcan sérültek meg. Az autó mind a négy utasa megsebesült. Nem mutattak ki alkoholos befolyásoltságot a sofőröknél.

Az Idnes szerint vasárnap heves viharok tomboltak a térségben, a baleset is egy felhőszakadás idején történt az II/143-as úton. A régióban a tűzoltóknak 15 esetben kellett kidőlt fákhoz vagy elárasztott pincékhez kivonulni.

Egyelőre nem tudni, a balesetben hány magyar állampolgár érintett.