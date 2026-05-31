Napokig tartó harcok után Izrael elfoglalt egy 12. századi erődöt Dél-Libanonban

A Beaufort-kastély, izraeli zászlóval a tetején. Fotó: AFP

Izraeli katonák elfoglaltak egy omladozó, 12. századi erődöt Libanon déli részén.

25 éve nem hatoltak be ilyen mélyen az ország területére.

A keresztes hadjáratok idején épített vár egy hegy tetején van nem messze az Arnoun nevű falutól. Az Izraeli Védelmi Erők napokig harcoltak a Hezbollah fegyvereseivel az erődért.

Izrael védelmi minisztere az X-en posztolt egy képet a várról, amit az 1982-es libanoni háború idején egyszer már elfoglalt Izrael, és 18 éven keresztül az ellenőrzése alatt tartotta.

A Beaufort-kastély, előtte lerombolt házak. Fotó: JALAA MAREY/AFP

Áprilisban a felek fegyverszünetet kötöttek a libanoni harcok lezárására, de ezt soha nem tartották be. Libanon miniszterelnöke szombaton azzal vádolta Izraelt, hogy a „felperzselt föld taktikáját” alkalmazza, és „kollektív büntetést” gyakorol a Dél-Libanonban élőkön. Izrael vasárnap bejelentette, hogy folytatja az előrenyomulást Dél-Libanonban.

Libanon egészségügyi minisztériuma szerint március eleje, a harcok hirtelen eszkalálódása óta több mint 3 ezer ember vesztette életét az összecsapásokban. (via Politico)