Százoldalas javaslatcsomagot kapott gyereknapra Bódis Kriszta

A Gyermekjogi Civil Koalíció vezetősége gyermeknap alkalmából személyesen adta át Bódis Krisztina társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak átfogó gyermekjogi reformjavaslatát. A stratégiai dokumentum többek között gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint oktatási és egészségügyi területet érintő intézkedéseket sürget – kezdődik közleményük.

A több mint száz oldalas reformcsomagot dr. Jánoskúti Boglárka, dr. Katonáné dr. Pehr Erika és dr. Kegye Adél adta át. A Koalíció a legszélesebb gyermekjogi szakmai együttműködés a területen, több mint 90 tagszervezettel.

Reformjavaslatuk fontos állítása, hogy a gyermekeket érintő problémák nem különülnek el egymástól.

A mentális egészség romlása, a gyermekvédelmi érintettség, a szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés, a családok túlterheltsége vagy éppen a gyermekek véleményének figyelmen kívül hagyása egymással összefüggő rendszerszintű kérdések – írják a közleményben.

A dokumentum külön hangsúlyt helyez a gyermekek mentális egészségének támogatására, a traumatudatos szemlélet megerősítésére, valamint arra, hogy a gyermekek ne passzív elszenvedői, hanem valódi szereplői legyenek az őket érintő döntéseknek. „Magyarországon a gyermekeket elsősorban védelemre szoruló, passzív szereplőként kezelő paternalista állami szemlélet érvényesül a gyermekeket önálló jogalanyként, saját véleménnyel és jogokkal rendelkező személyként elismerő modern gyermekjogi megközelítéssel szemben” - mondja Katonáné Pehr Erika. A javaslat szerint fontos, hogy a gyermekrészvétel – amelynek kialakítását szintén gyereknapon jelentette be az oktatási miniszter – ne pusztán formális konzultációt jelentsen, hanem olyan működést, amelyben a gyermekek véleménye ténylegesen megjelenik a szolgáltatások, intézmények és szakpolitikák kialakításában.

A szakmai anyag kiemelten foglalkozik azokkal a gyermekcsoportokkal, akik fokozottan sérülékeny helyzetben élnek, köztük a roma, fogyatékossággal élő, szegénységben élő vagy gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekekkel.

„A gyermeki jogok tényleges érvényesüléséhez elengedhetetlen a gyermekjogi jogvédelem eszközeinek megerősítése, különösen a gyermekképviseleti rendszer újragondolása, az Egyenlő Bánásmód Hatóság helyreállítása, egy önálló gyermekjogi szakombudsman intézményének létrehozása, valamint a civil szakértők független monitorozó és javaslattevő szerepének biztosítása” - emelte ki Jánoskúti Boglárka.

Az innen letölthető csomag többek között javaslatot tesz egy